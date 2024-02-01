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Политика ,  
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В Кремле заявили, что не знают подробности задержания бывшего губернатора

Песков: у Кремля нет информации о задержании Овсянникова в Лондоне
Дмитрий Овсянников
Дмитрий Овсянников (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Российские власти не знают подробностей задержания в Лондоне экс-губернатора Севастополя и бывшего замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это не совсем вопрос Кремля, поэтому я здесь ничего не могу сказать», — цитирует его «РИА Новости».

Песков добавил, что власти видели сообщения СМИ, однако подробной информацией «не располагают».

Ранее The Times со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью сообщила, что Овсянникова задержали в его доме в Лондоне 22 января. Политика подозревают в нарушении санкционного режима и отмывании денег.

Экс-губернатора Севастополя Овсянникова задержали в Лондоне
Политика
Дмитрий Овсянников

По данным газеты, Овсянников получал переводы на общую сумму 65 тыс. фунтов стерлингов ($82,5 тыс.), у него также изъяли 77,5 тыс. фунтов ($98,5 тыс.) наличными.

С 2017 года Овсянников был под санкциями Великобритании, ЕС и США, однако в 2022 году Европейский суд аннулировал рушение Совета ЕС — там не нашли доказательств связей политика с российским руководством и его «дестабилизирующего влияния на Украину».

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Овсянников в 2017 году стал губернатором Севастополя, перед этим он был врио главы региона. В июле 2019 года политик попросил президента Владимира Путина уволить его «по собственному желанию».

Осенью того же года Овсянников перешел на пост замминистра промышленности и торговли России в правительстве Дмитрия Медведева.

Весной 2020 года он лишился и этого поста после скандала — в аэропорту Ижевска чиновник нецензурно оскорбил сотрудника из-за проверки перед вылетом.

После этого Овсянников ушел с госслужбы и занялся бизнесом, в том числе на Кипре.

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Теги
задержание Лондон Дмитрий Овсянников Дмитрий Песков
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