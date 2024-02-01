Песков: у Кремля нет информации о задержании Овсянникова в Лондоне

В Кремле заявили, что не знают подробности задержания бывшего губернатора

Дмитрий Овсянников (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Российские власти не знают подробностей задержания в Лондоне экс-губернатора Севастополя и бывшего замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это не совсем вопрос Кремля, поэтому я здесь ничего не могу сказать», — цитирует его «РИА Новости».

Песков добавил, что власти видели сообщения СМИ, однако подробной информацией «не располагают».

Ранее The Times со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью сообщила, что Овсянникова задержали в его доме в Лондоне 22 января. Политика подозревают в нарушении санкционного режима и отмывании денег.

По данным газеты, Овсянников получал переводы на общую сумму 65 тыс. фунтов стерлингов ($82,5 тыс.), у него также изъяли 77,5 тыс. фунтов ($98,5 тыс.) наличными.

С 2017 года Овсянников был под санкциями Великобритании, ЕС и США, однако в 2022 году Европейский суд аннулировал рушение Совета ЕС — там не нашли доказательств связей политика с российским руководством и его «дестабилизирующего влияния на Украину».