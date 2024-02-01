Кремль заявил о попытках США переложить на Евросоюз расходы на Украину

Фото: Ignacio Marin / Anadolu / Reuters

Вашингтон попробует переложить финансовое бремя поддержки Киева на Евросоюз, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь сейчас очевидно, что будет процесс попытки переложить финансовое бремя вот этой поддержки киевского режима Вашингтоном на плечи европейских налогоплательщиков. Будем наблюдать за процессом принятия решений», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Так он прокомментировал сегодняшний саммит ЕС, который пройдет в Брюсселе. На нем страны — участники объединения рассмотрят вопрос выделения финансовой помощи Украине.

23 января Песков назвал очень непростым положение президента Украины Владимира Зеленского на фоне того, что западные страны перестали финансово поддерживать Киев, поскольку у них не хватает снарядов для снабжения украинской армии. Пресс-секретарь Владимира Путина также отметил, что внутри Украины тоже «неспокойно, много недовольных».

В ноябре 2023 года Песков сказал, что у западных стран появляется ощущение усталости от «ноши» в виде финансовой помощи для Украины. По словам пресс-секретаря, даже государства с мощнейшей экономикой не могут бесконечно помогать Киеву, потому что сталкиваются с внутренними проблемами.