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Военная операция на Украине ,  
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СК показал видео с места падения сбитого Ил-76

СК опубликовал видео с места падения сбитого Ил-76 с украинскими пленными
Сюжет
Военная операция на Украине

СК показал видео с места падения сбитого Ил-76
Video

Следственный комитет опубликовал видео с места падения сбитого 24 января военно-транспортного самолета Ил-76, который перевозил украинских пленных.

30 января обломки самолета начали вывозить с поля. В дальнейшем обломки самолета будут выложены в специализированном ангаре, где специалисты займутся уточнением причин и обстоятельств катастрофы.

В день катастрофы Минобороны России сообщило, что в самолете были 74 человека, среди них — 65 украинских военнопленных.

Как выглядит место крушения самолета Ил-76 с военнопленными. Фоторепортаж
Фотогалерея 

31 января президент России Владимир Путин заявил, что Ил-76 был поражен из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, который находится на вооружении ВСУ. К таким выводам, по словам президента, пришла российская экспертиза.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев настаивает на международном расследовании.

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Теги
Следственный комитет авиакатастрофа Ил-76
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