СК показал видео с места падения сбитого Ил-76
Следственный комитет опубликовал видео с места падения сбитого 24 января военно-транспортного самолета Ил-76, который перевозил украинских пленных.
30 января обломки самолета начали вывозить с поля. В дальнейшем обломки самолета будут выложены в специализированном ангаре, где специалисты займутся уточнением причин и обстоятельств катастрофы.
В день катастрофы Минобороны России сообщило, что в самолете были 74 человека, среди них — 65 украинских военнопленных.
31 января президент России Владимир Путин заявил, что Ил-76 был поражен из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, который находится на вооружении ВСУ. К таким выводам, по словам президента, пришла российская экспертиза.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев настаивает на международном расследовании.
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