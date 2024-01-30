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Военная операция на Украине ,  
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Обломки сбитого под Белгородом Ил-76 начали вывозить с места падения

Обломки сбитого под Белгородом Ил-76 начали вывозить с места падения
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: СК России
Фото: СК России

Обломки сбитого в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 начали вывозить с места крушения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Организован вывоз обломков Ил-76 с места крушения», — рассказал собеседник агентства. По его словам, в дальнейшем обломки самолета будут выложены в специализированном ангаре для точного выяснения причин крушения.

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Фото:СК России

Российский военный самолет Ил-76, следовавший из Москвы в Белгород, потерпел крушение 24 января близ села Яблоново, все, кто находился на борту, погибли. Минобороны России сообщило, что в самолете были 74 человека, среди них — 65 украинских военнопленных. Они должны были принять участие в обмене в формате «192 на 192», сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

По данным Минобороны, самолет сбили ВСУ, две зенитные ракеты были запущены из Харьковской области. France Info со ссылкой на источник в военных кругах Франции писала, что борт был сбит украинской ракетой, выпущенной из комплекса ПВО Patriot.

Официально киевские власти не подтвердили, но и не опровергли, что сбили самолет, и затребовали международного расследования.

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