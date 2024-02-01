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Военная операция на Украине ,  
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Дума приняла проект обращения к конгрессу США из-за сбитого Ил-76

Госдума приняла обращение к конгрессу США из-за сбитого Ил-76 с военнопленными
Сюжет
Военная операция на Украине
Обстановка у места крушения самолета Ил-76
Обстановка у места крушения самолета Ил-76 (Фото: Павел Колядин / ТАСС)

Госдума приняла проект обращения к конгрессу США из-за крушения российского Ил-76 с украинскими военнопленными, следует из базы данных ведомства.

Депутаты призвали членов конгресса осудить «преступления террористического киевского режима» и отказаться от его поддержки.

Они также напомнили, что украинская сторона не впервые «жестоко расправляется с военнослужащими». В пример они привели удар из РСЗО HIMARS по СИЗО с пленными у поселка Еленовка в ДНР. Тогда погибли 40 пленных, еще 75 пострадали.

В Следственном комитете сообщили, что самолет сбили управляемой ракетой MIM-104A американского комплекса Patriot, разработанной корпорациями Raytheon и Hughes. На месте крушения нашли 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет.

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Фото:СК России

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. На его борту находились 74 человека, в том числе 65 украинских военнопленных. По данным Минобороны России, Ил-76 сбили ВСУ, выпустив из Харьковской области две зенитные ракеты.

Российский президент Владимир Путин заявил, что не знает и не понимает, зачем ВСУ сбили Ил-76. Он допустил, что это могло произойти по ошибке. Несмотря на инцидент, обмены военнопленными продолжатся, заверил Путин.

Российское Минобороны 31 января сообщило, что прошел очередной обмен пленными по формуле «195 на 195», сообщили в российском Минобороны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев вернул 207 военных и гражданских. В Госдуме этот обмен назвали «самым большим».

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