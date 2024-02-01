Подоляк назвал Залужного «назначенным менеджером»

Валерий Залужный (Фото: Пресс-служба президента Украины / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в эфире телеканала «Мы-Украина» назвал главнокомандующего Валерия Залужного «назначенным менеджером» и удивился, почему его сообщения об его увольнении вызывают широкий резонанс.

«Для меня это выглядит загадочно — все же это вертикаль президента, это менеджер президента — я говорю в целом. Он заботится о войне, и, безусловно, он может относиться к тем или иным подчиненным, ставя им определенные задачи, получая результаты и оценивая эти результаты. Я не совсем понимаю, а в чем проблема? Это не политический процесс или политическая конкуренция», — заявил Михаил Подоляк.

Сообщения об отставке Залужного появились в начале недели — об этом сообщали украинские депутаты и украинские СМИ — «Интерфакс-Украина» и «Цензор.нет» со ссылкой на источники. В тот же день пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг сообщения о его отставке.

Как сообщал CNN со ссылкой на источники, Залужного должны уволить до конца этой недели и кандидатами на его пост стали глава Управления военной разведки Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Недоумение по поводу отставки Валерия Залужного выразили западные дипломаты, а также Петр Порошенко.

«Я в Брюсселе. У наших партнеров шок от самих слухов [об увольнении Залужного]», — рассказал бывший украинский президент Петр Порошенко. Он выступил против увольнения Залужного.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуацию с возможной отставкой Залужного отслеживают. «У киевского режима много проблем, там все неладно — это однозначно. Очевидно, что провалившееся контрнаступление и проблемы на фронтах приводят к росту противоречий среди представителей киевского режима», — поделился Песков.