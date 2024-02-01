Антонов заявил о нежелании США добиться завершения конфликта на Украине

Отправка Соединенными Штатами Украине снарядов GLSDB показывает, что Белый дом не хочет добиваться скорейшего завершения конфликта. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Подтверждение, что очередная партия дальнобойных боеприпасов находится в пути к линии соприкосновения, по сути, перечеркивает любые заверения Белого дома о желании добиться скорейшего завершения конфликта», — считает дипломат.

По его мнению, действия Вашингтона указывают на «намерение продлить агонию киевского режима».

GLSDB — разработанная американской Boeing и шведской Saab высокоточная 113-килограммовая бомба. Она запускается из различных наземных пусковых установок, в том числе РСЗО M270 и HIMARS. GLSDB имеет дальность действия около 150 км.

США объявили о поставке Украине ракет большей дальности, в том числе высокоточных снарядов GLSDB, в начале февраля 2023 года. Ожидалось, что Украина получит первую партию GLSDB весной того года. Однако, по данным Reuters, контракт на начало производства GLSDB был подписан только в марте, поэтому их передачу Украине пришлось отложить. Источники Politico сказали, что Киев мог получить снаряды 31 января 2024 года.

Россия критикует поставки вооружений Украине западными странами и считает, что последние таким образом становятся участниками конфликта. Президент Владимир Путин отмечал, что, поставляя оружие Украине, западные страны пересекли «все красные и даже бордовые линии». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркивал, что передача вооружений не изменит ход военной операции, а лишь затянет конфликт.