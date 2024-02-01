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Военная операция на Украине ,  
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Антонов заявил о нежелании США добиться завершения конфликта на Украине

Посол Антонов заявил о нежелании США добиться завершения конфликта на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Отправка Соединенными Штатами Украине снарядов GLSDB показывает, что Белый дом не хочет добиваться скорейшего завершения конфликта. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Подтверждение, что очередная партия дальнобойных боеприпасов находится в пути к линии соприкосновения, по сути, перечеркивает любые заверения Белого дома о желании добиться скорейшего завершения конфликта», — считает дипломат.

По его мнению, действия Вашингтона указывают на «намерение продлить агонию киевского режима».

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Фото:lockheedmartin.com

GLSDB — разработанная американской Boeing и шведской Saab высокоточная 113-килограммовая бомба. Она запускается из различных наземных пусковых установок, в том числе РСЗО M270 и HIMARS. GLSDB имеет дальность действия около 150 км.

США объявили о поставке Украине ракет большей дальности, в том числе высокоточных снарядов GLSDB, в начале февраля 2023 года. Ожидалось, что Украина получит первую партию GLSDB весной того года. Однако, по данным Reuters, контракт на начало производства GLSDB был подписан только в марте, поэтому их передачу Украине пришлось отложить. Источники Politico сказали, что Киев мог получить снаряды 31 января 2024 года.

Россия критикует поставки вооружений Украине западными странами и считает, что последние таким образом становятся участниками конфликта. Президент Владимир Путин отмечал, что, поставляя оружие Украине, западные страны пересекли «все красные и даже бордовые линии». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркивал, что передача вооружений не изменит ход военной операции, а лишь затянет конфликт.

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Теги
Анатолий Антонов США снаряды боеприпасы
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