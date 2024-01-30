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Военная операция на Украине ,  
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Politico узнало, когда США передадут Украине реактивные снаряды GLSDB

Politico: США уже завтра могут передать Украине реактивные снаряды GLSDB
Сюжет
Военная операция на Украине
США уже завтра могут передать Украине реактивные снаряды GLSDB, рассказали источники Politico. Россия осуждает поставки вооружений Украине, настаивая, что это лишь затянет конфликт и не сможет помешать Москве добиться своих целей
Фото: Senior Airman Faith Schaefer / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Senior Airman Faith Schaefer / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина уже завтра, 31 января, может получить от США высокоточные реактивные снаряды GLSDB в рамках анонсированных в прошлом году поставок, сообщает Politico со ссылкой на четыре осведомленных источника.

По их словам, разрабатываемая специально для ВСУ версия ракеты уже прошла успешные испытания в США. Собеседники издания подчеркнули, что такого вооружения нет даже у американской армии.

«Это дает им более глубокие возможности для нанесения ударов, которых у них не было, и дополняет их огневой арсенал дальнего действия», — пояснил один из источников издания.

GLSDB — разработка американской Boeing и шведской Saab, представляет собой высокоточную 113-килограммовую бомбу, прикрепленную к ракетному двигателю и запускаемую из различных наземных пусковых установок, в том числе РСЗО M270 и HIMARS. GLSDB имеет дальность действия около 150 км.

У американских вооруженных сил есть аналогичная версия бомбы воздушного базирования, однако на вооружении у США еще нет версии наземного базирования, отмечает Politico.

Reuters сообщил о переносе поставок на Украину высокоточных ракет GLSDB
Политика
Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press

США объявили о поставке Украине ракет большей дальности, в том числе высокоточных снарядов GLSDB, в начале февраля 2023 года. Ожидалось, что Украина могла получить первую партию GLSDB весной того года. Однако, по данным Reuters, контракт на начало производства GLSDB был подписан только в марте, поэтому их передачу Украине пришлось отложить.

Россия критикует поставки вооружений Украине западными странами и считает, что последние таким образом становятся участниками конфликта. Президент Владимир Путин отмечал, что, поставляя оружие Украине, западные страны пересекли «все красные и даже бордовые линии». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркивал, что передача вооружений не изменит ход военной операции, а лишь затянет конфликт.

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