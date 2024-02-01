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Военная операция на Украине ,  
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Движение автомобилей по Крымскому мосту приостанавливали

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли
Сюжет
Военная операция на Украине

Крымский мост временно закрыт для движения автомобилей, сообщается в оперативном телеграм-канале инфоцентра о ситуации на мосту.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причину перекрытия движения в инфоцентре не назвали. В 05:03 движение по мосту восстановили.

Проезд по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Вечером 31 января Минобороны России сообщило, что средства ПВО уничтожили 17 украинских ракет над акваторией Черного моря и еще три — над Крымом. Обломки упали на территорию воинской части около Любимовки, авиационная техника не получила повреждений.

В середине ноября 2023 года глава Службы безопасности Украины Василий Малюк пригрозил уничтожить Крымский мост. Он также напомнил, что там уже произошли два взрыва, и заявил, что будет еще «много сюрпризов».

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Теги
Крымский мост ограничение движения автомобильное движение
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