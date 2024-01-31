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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать Крым ракетами

Минобороны: ПВО уничтожила украинские ракеты над Черным морем и Крымом
Сюжет
Военная операция на Украине
Силы ПВО уничтожили 17 украинских ракет над акваторией Черного моря и еще три — над Крымом. Обломки упали на территорию воинской части близ Любимовки. Авиатехника не получила повреждений
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Силы ПВО уничтожили 17 украинских ракет над акваторией Черного моря и еще три — над Крымом, сообщило Минобороны.

«Около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением 20 авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Обломки упали на территорию воинской части близ населенного пункта Любимовка в Крыму, уточнило ведомство. Авиационная техника не получила повреждений, сказали там.

Минобороны сообщило о перехвате двух ракет рядом с Крымом
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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО. По предварительным данным, была сбита воздушная цель, написал писал он в телеграм-канале. Изначально Развожаев рассказал со ссылкой на спасательную службу города, что обломки упали на пустыре близ Любимовки.

Позднее губернатор уточнил, что военные отразили «массированную атаку» на Севастополь. По предварительной информации, было сбито более шести ракет, написал он. По его словам, близ улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе, пострадавших нет. Однако в садовом товариществе «Усть-Бельбек», по предварительным данным, от упавших обломков были незначительно повреждены 12 строений — в частности, там выбило стекла, повредило заборы.

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Елена Чернышова
Минобороны Крым ВСУ ракетный удар
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