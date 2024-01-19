SpaceX запустила к МКС космический корабль с туристами
SpaceX запустила корабль Crew Dragon с космическими туристами на борту к Международной космической станции (МКС), сообщает пресс-служба компании в соцсети X.
В состав экипажа корабля вошли бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, который исполняет обязанности командира, пилот итальянец Вальтер Вилладеи и специалисты миссии швед Маркус Вандт и Альпер Гезеравджы, который станет первым астронавтом в истории Турции.
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