Запуск Crew Dragon с космонавтом Гребенкиным пройдет в середине февраля

Александр Гребенкин, Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс (Фото: NASA)

Запуск многоразового пилотируемого корабля Crew Dragon американской компании SpaceX с космонавтом «Роскосмоса» Александром Гребенкиным на борту пройдет в середине февраля, сообщило NASA.

«Миссия Crew-8, запуск которой намечен на середину февраля, доставит на [Международную] космическую станцию астронавтов NASA Мэттью Доминика, Майкла Барратта и Джанетт Эппс, а также Александра Гребенкина из «Роскосмоса», — говорится в сообщении космического агентства США.

Запустить корабль планируется со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9, которую также разработала SpaceX.

Программа перекрестных полетов предполагает отправку российских космонавтов на орбиту на кораблях американского производства, а астронавтов США — на российских. Подобное соглашение действовало до 2011 года, после чего экипажи на МКС начали доставлять исключительно российскими кораблями. В 2020 году NASA сообщило, что ведет переговоры с «Роскосмосом» о возобновлении сотрудничества по этой схеме. В июле 2022 года стороны заключили новое соглашение.

В ноябре 2023 года «Роскосмос» и NASA продлили соглашение о перекрестных полетах до 2025 года. Как рассказал исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев, речь идет о «фактически еще двух полетах».