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Военная операция на Украине ,  
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В США заявили об отсутствии способа помочь Киеву без одобрения конгресса

Кирби: у США нет альтернатив помощи Украине без одобрения конгресса
Сюжет
Военная операция на Украине

У США отсутствуют альтернативы военной поддержки Украины без одобрения конгрессом запроса Джо Байдена. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Нет», — сказал Кирби на брифинге в ответ на вопрос, есть ли у США альтернативные возможности помощи Украине в случае, если конгрессмены не одобрят запрос Байдена. Он добавил, что Белый дом нуждается именно в том финансировании, которое было запрошено, поскольку его «откалибровали» под нужды Киева.

Американские конгрессмены с осени 2023 года не могут решить вопрос о предоставлении помощи Украине. Байден и демократы настаивают на необходимости выделить $106 млрд нескольким странам, включая Украину и Израиль, из которых Киеву предназначены $60 млрд. Республиканцы блокируют законопроект, требуя взамен ужесточения миграционных правил из-за кризиса на американской южной границе.

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Фото:Глеб Гаранич / Reuters

В конце декабря 2023 года Вашингтон выделил Украине последний пакет помощи на $250 млн. 11 января координатор Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби сообщил, что США прекратили поставку оружия и военной техники Украине в связи с исчерпанием средств от конгресса на эти цели.

Россия осуждает предоставление Западом помощи Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что поставки оружия сделают «конфликт дольше и больнее для украинской стороны», но не повлияют на «целеполагание и конечный результат» военной операции.

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