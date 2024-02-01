Освобожденные из украинского плена российские военные прибыли в Москву

Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, прибыли в Москву. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

«Звезда» в своем телеграм-канале опубликовала кадры прилета самолета военно-транспортной авиации ВКС России с возвращенными из плена военными.

Ранее Минобороны России сообщило, что из украинского плена были освобождены 195 российских военнослужащих, взамен украинской стороне были переданы 195 бойцов ВСУ. Военные пройдут лечение и реабилитацию, заявили в ведомстве.

Украинский президент Владимир Зеленский позже сообщил, что Киеву передали 207 военных и гражданских. В российском Минобороны добавили, что ОАЭ были посредниками при обмене.

Предыдущий обмен должен был пройти 24 января, но он не состоялся. В тот день под Белгородом упал Ил-76 ВКС России, в Кремле сказали, что его сбили украинские военные. В Минобороны России заявили, что на борту самолета были 65 пленных военных ВСУ, которых планировалось передать.