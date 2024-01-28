СК: по факту пожара в Театре сатиры в Москве проводится доследственная проверка

СК начал доследственную проверку после пожара в Театре сатиры в Москве

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту пожара в Театре сатиры в Москве, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Следователи и криминалисты столичного СК приступили к осмотру места происшествия, опрашиваются очевидцы произошедшего и участники тушения пожара», — уточнили в пресс-службе.

Днем 28 января пожарные получили сообщение о возгорании в Театре сатиры. Когда они прибыли на место, дым выходил из-под кровли здания. Позже в МЧС сообщили, что огонь распространился по деревянным конструкциям купола театра. Спасатели эвакуировали 50 человек из здания.

Спустя три часа пожар потушили. ТАСС, «РИА Новости» и Shot писали со ссылкой на источники, что причиной пожара стали ремонтные работы в здании театра. В МЧС уточнили РБК, что на месте возгорания следов ремонтных работ нет.

Театр отменил дневной спектакль, пообещав вернуть деньги за билеты. Насчет остальных показов решение будет принято после «резолюции МЧС», уточнили в пресс-службе.