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Театр Сатиры в Москве после пожара отменил два спектакля

Театр Сатиры отменил спектакли «Василий Теркин» и «Ночь ошибок» 31 января

В Москве театр Сатиры, в котором недавно произошел пожар, отменил два спектакля 31 января. Об изменениях в афише сообщила пресс-служба театра.

«Спектакли «Василий Теркин» на сцене «Чердак Сатиры» и «Ночь ошибок» на Основной сцене театра, назначенные на 31 января, отменяются», — говорится в сообщении.

В театре уточнили, что вернут деньги посетителям в полном объеме.

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В центре Москвы 28 января на Триумфальной площади загорелся Театр сатиры. По данным МЧС, спасатели эвакуировали 50 человек из театра. По предварительной версии, причиной пожара в столичном Театре сатиры стали ремонтные работы в здании.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что возгорание произошло из-за нарушения техники безопасности в ходе ремонта. По информации телеграм-канала Shot, на крыше театра проводили реконструкцию купола, пожар начался во время работ по замене покрытия.

В МЧС сообщили, что на месте возгорания нет следов ремонтных работ. 

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