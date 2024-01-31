Хуситы заявили о ракетном обстреле американского эсминца USS Gravely
Йеменские хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах» обстреляли американский эсминец USS Gravely в Красном море. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа, передает телеканал Al Masirah.
По его словам, военные выпустили по эсминцу несколько корабельных ракет.
Хуситы атаковали эсминец в ответ на удары США и Великобритании по территории Йемена. Сариа предупредил, что хуситы готовы атаковать все британские и американские корабли, которые участвуют в операции против движения.
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) уточнило, что инцидент произошел вечером 30 января. Военные сообщили, что с корабля сбили одну крылатую противокорабельную ракету. Экипаж USS Gravely не пострадал, эсминец ущерба также не получил, заявили в CENTCOM.
Йеменские хуситы атакуют корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем, с ноября 2023 года. Движение назвало это ответом на «агрессию» Израиля и США в секторе Газа. Великобритания и США с 12 января наносят удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции.
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