Работу терминала НОВАТЭКа восстановили после пожара
Работа терминала НОВАТЭКа в порту Усть-Луга в Ленинградской области восстановлена после пожара, который произошел в ночь на 21 января, сообщает Минэнерго.
«Работа терминала порта Усть-Луга восстановлена, а нефтеперерабатывающие заводы в Туапсе и Усть-Луге ориентированы на экспорт нефтепродуктов и не участвуют в обеспечении внутреннего рынка моторными топливами 5 экологического класса», — говорится в публикации.
Пожар на терминале НОВАТЭКа в Усть-Луге произошел в ночь на 21 января. Предприятие занимается переработкой стабильного газового конденсата в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и мазут. Огонь потушили спустя сутки.
НОВАТЭК назвал предварительной причиной пожара «внешнее воздействие». 24 января терминал возобновил отгрузку топлива, прерванную после ЧП. Компания занялась отгрузкой нефтепродуктов, которые были произведены до возгорания.
«Коммерсантъ» 25 января сообщил, что на восстановление терминала может уйти до двух месяцев.
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