«Коммерсантъ» узнал сроки восстановления терминала НОВАТЭКа после пожара

«Коммерсантъ»: ремонт на заводе НОВАТЭКа после пожара займет до двух месяцев

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

На ремонт терминала НОВАТЭКа в морском порту Усть-Луга в Ленинградской области может уйти до двух месяцев, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с первыми оценками последствий возгорания.

«Последствия не критичны, сырье [стабильный газовый конденсат] продолжает экспортироваться, оценка сроков ремонта пока очень предварительная», — заявил один из собеседников газеты.

В НОВАТЭКе не комментировали информацию о сроках ремонта.

Пожар на терминале НОВАТЭКа в Усть-Луге Кингисеппского района произошел в ночь на 21 января. Предприятие занимается переработкой стабильного газового конденсата в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и мазут.

При возгорании повреждения получили две цистерны и насосная станция, сообщали ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе Кингисеппского района. В НОВАТЭКе говорили, что «произошло возгорание производственных объектов». Персонал предприятия эвакуировали, пострадавших нет. В компании заявили, что «возгорание стало следствием внешнего воздействия».

Пожар удалось потушить полностью спустя сутки. 24 января терминал НОВАТЭКа возобновил отгрузку топлива, прерванную после ЧП. Компания занялась отгрузкой нефтепродуктов, которые были произведены до возгорания.