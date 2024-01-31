МВД опровергло информацию о проверке певца Shaman

Представитель МВД Волк: у полиции нет вопросов к певцу Shaman и его творчеству

Певец Shaman (Ярослав Дронов) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Сообщения о том, что МВД проводит проверку в отношении певца Shaman (Ярослав Дронов), являются вбросом, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк в телеграм-канале.

«Могу ответственно заявить: у полиции нет вопросов ни к самому Ярославу, ни к его творчеству», — добавила она.

Ранее телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что МВД проверяет певца из-за жалобы активиста Яна Коробкова. По данным телеграм-канала, активист подал заявление об оскорблении чувств верующих и нарушении запрета на ЛГБТ-пропаганду в клипе Дронова «Я русский».

Закон, установивший запрет на ЛГБТ-пропаганду среди российских граждан — как взрослых, так и несовершеннолетних, вступил в силу в декабре 2022 года. До этого была запрещена только ЛГБТ-пропаганда среди несовершеннолетних. 30 ноября 2023 года Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

В феврале прошлого года на Дронова подали заявление об экстремизме из-за песни «Я русский». По словам певца, «некий гражданин» из Тульской области сообщил в правоохранительные органы, что песня разжигает межнациональную рознь. По требованию уголовного розыска музыкант написал разъяснительную записку.

Дронову 32 года, под псевдонимом Shaman он начал выступать в 2020 году. Песня «Я русский» вышла летом 2022 года, клип на нее в YouTube к 31 января 2024 года набрал около 49 млн просмотров.