МВД опровергло информацию о проверке певца Shaman
Сообщения о том, что МВД проводит проверку в отношении певца Shaman (Ярослав Дронов), являются вбросом, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк в телеграм-канале.
«Могу ответственно заявить: у полиции нет вопросов ни к самому Ярославу, ни к его творчеству», — добавила она.
Ранее телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что МВД проверяет певца из-за жалобы активиста Яна Коробкова. По данным телеграм-канала, активист подал заявление об оскорблении чувств верующих и нарушении запрета на ЛГБТ-пропаганду в клипе Дронова «Я русский».
Закон, установивший запрет на ЛГБТ-пропаганду среди российских граждан — как взрослых, так и несовершеннолетних, вступил в силу в декабре 2022 года. До этого была запрещена только ЛГБТ-пропаганда среди несовершеннолетних.
30 ноября 2023 года Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.
В феврале прошлого года на Дронова подали заявление об экстремизме из-за песни «Я русский». По словам певца, «некий гражданин» из Тульской области сообщил в правоохранительные органы, что песня разжигает межнациональную рознь. По требованию уголовного розыска музыкант написал разъяснительную записку.
Дронову 32 года, под псевдонимом Shaman он начал выступать в 2020 году. Песня «Я русский» вышла летом 2022 года, клип на нее в YouTube к 31 января 2024 года набрал около 49 млн просмотров.
На связи с проверенными новостями
Президентские акции: какие бумаги держит Владимир Путин
В 2024 году российские компании могут выплатить рекордную сумму дивидендов
Financial Times назвал возможных преемников Залужного
Американцев предупредили о риске «смертельной спирали» в экономике. Что это значит
Боррель сообщил о «соблазнах примирения» с Россией
Новый российский автомобильный бренд: раскрыто название и другие подробности
Эксклюзив: Доходы российских букмекеров резко выросли в 2023 году
Оплату воды без счетчиков в Москве подняли в разы. Как не переплачивать
Илон Маск заявил о вживлении первому человеку нейрочипа в мозг
Глава ЦРУ признал потерю неоспоримого превосходства