«РИА Новости» узнали результаты экспертизы по сбившей Ил-76 ракете
Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными был сбит с использованием зенитно-ракетного комплекса западного производства, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники, знакомые с предварительными данными экспертизы.
«Предварительная экспертиза обнаруженных в самолете поражающих элементов показывает принадлежность ракеты к ЗРК западного производства», — сказал собеседник агентства.
Источник ТАСС рассказал, что самолет, скорее всего, сбила ракета американского комплекса Patriot.
Накануне, 30 января, с места падения самолета начали вывозить обломки.
Российский военный самолет Ил-76, который следовал из Москвы в Белгород, потерпел крушение 24 января у села Яблоново. Все находившиеся на борту погибли.
Минобороны России сообщило, что в самолете были 74 человека, среди них — 65 украинских военнопленных. По данным ведомства, Ил-76 сбили ВСУ, выпустив из Харьковской области две зенитные ракеты.
Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на международном расследовании произошедшего. В Кремле согласились при условии, что следователи начнут расследовать произошедшее как «преступное действие киевского режима».
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