«РИА Новости» узнали результаты экспертизы по сбившей Ил-76 ракете

Фото: СК России

Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными был сбит с использованием зенитно-ракетного комплекса западного производства, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники, знакомые с предварительными данными экспертизы.

«Предварительная экспертиза обнаруженных в самолете поражающих элементов показывает принадлежность ракеты к ЗРК западного производства», — сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС рассказал, что самолет, скорее всего, сбила ракета американского комплекса Patriot.

Накануне, 30 января, с места падения самолета начали вывозить обломки.

Российский военный самолет Ил-76, который следовал из Москвы в Белгород, потерпел крушение 24 января у села Яблоново. Все находившиеся на борту погибли.

Минобороны России сообщило, что в самолете были 74 человека, среди них — 65 украинских военнопленных. По данным ведомства, Ил-76 сбили ВСУ, выпустив из Харьковской области две зенитные ракеты.

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