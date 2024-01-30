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Военная операция на Украине ,  
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ТАСС узнал, что из данных из «черных ящиков» сбитого Ил-76 «все очевидно»

ТАСС: данные из «черных ящиков» сбитого Ил-76 подтверждают внешнее воздействие
Сюжет
Военная операция на Украине
Данные бортовых самописцев разбившегося Ил-76 исключают все версии трагедии, кроме атаки на борт. По данным Минобороны, самолет сбили двумя зенитными ракетами
Место крушения самолета Ил-76
Место крушения самолета Ил-76 (Фото: СК России)

Данные «черных ящиков» самолета Ил-76 с военнопленными, сбитого ВСУ в Белгородской области, подтверждают внешнее воздействие на него, сообщает ТАСС со ссылкой на слова собеседника в силовых структурах.

«Данные «черных ящиков» исключают все возможные версии крушения Ил-76 и подтверждают, что самолет подвергся внешнему воздействию, то есть был сбит в воздухе. Все очевидно», — сказал собеседник агентства.

По его словам, анализ данных «черных ящиков» продолжается, но близится к завершению. Ранее стало известно, что расшифровкой бортовых самописцев самолета занимается лаборатория специализированного научно-исследовательского института.

Ранее ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что на месте падения самолета нашли фрагменты, предположительно, зенитной управляемой ракеты, что подтверждает внешнее воздействие на самолет.

Как выглядит место крушения самолета Ил-76 с военнопленными. Фоторепортаж
Фотогалерея 

По данным Минобороны, самолет сбили ВСУ, две зенитные ракеты были запущены из Харьковской области. Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на международном расследовании произошедшего. Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны). В Кремле согласились, но при условии, что следователи сразу начнут расследовать произошедшее как «преступление киевского режима».

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