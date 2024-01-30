ТАСС узнал, что из данных из «черных ящиков» сбитого Ил-76 «все очевидно»
Данные «черных ящиков» самолета Ил-76 с военнопленными, сбитого ВСУ в Белгородской области, подтверждают внешнее воздействие на него, сообщает ТАСС со ссылкой на слова собеседника в силовых структурах.
«Данные «черных ящиков» исключают все возможные версии крушения Ил-76 и подтверждают, что самолет подвергся внешнему воздействию, то есть был сбит в воздухе. Все очевидно», — сказал собеседник агентства.
По его словам, анализ данных «черных ящиков» продолжается, но близится к завершению. Ранее стало известно, что расшифровкой бортовых самописцев самолета занимается лаборатория специализированного научно-исследовательского института.
Ранее ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что на месте падения самолета нашли фрагменты, предположительно, зенитной управляемой ракеты, что подтверждает внешнее воздействие на самолет.
По данным Минобороны, самолет сбили ВСУ, две зенитные ракеты были запущены из Харьковской области. Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на международном расследовании произошедшего. Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны). В Кремле согласились, но при условии, что следователи сразу начнут расследовать произошедшее как «преступление киевского режима».
На связи с проверенными новостями
Странным вспышкам в небе над Челябинском нашли объяснение. Видео
Эксклюзив: На бывшем заводе Volkswagen в Калуге скопились тысячи иномарок
Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали после видеозаписи о концлагере Освенцим
Эксклюзив: Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram
ЦИК опубликовал список доверенных лиц Путина на выборах
Власти объяснили отключение интернета 4G по ночам
Назван город России с самым высоким темпом снижения цен на новостройки
Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний
Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз
Камила Валиева после новости о дисквалификации опубликовала видео