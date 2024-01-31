 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Взрыв дрона в Тишанке Белгородской области повредил объект связи

Гладков: взрыв дрона в Тишанке Белгородской области повредил объект связи
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

При взрыве дрона-камикадзе в селе Тишанка Белгородской области получил повреждения объект связи, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва поврежден инфраструктурный объект связи», — написал глава региона.

Он уточнил, что ремонтные бригады начнут устранение последствий взрыва в ближайшее время.

В селе Старый Хутор в Белгородской области взорвался украинский дрон
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Накануне Гладков сообщил, что украинская армия атаковала дронами-камикадзе два населенных пункта в Белгородской области.

Под удар попали села Мокрая Орловка и Дроновка. Оба они расположены в Грайворонском городском округе.

«В селе Мокрая Орловка взрывом повреждены «КАМАЗ» и линия газоснабжения. В селе Дроновка взрывом повреждены экскаватор и линия электроснабжения, без света остаются абоненты двух улиц», — написал тогда Гладков.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Президентские акции: какие бумаги держит Владимир Путин

В 2024 году российские компании могут выплатить рекордную сумму дивидендов

Financial Times назвал возможных преемников Залужного

Американцев предупредили о риске «смертельной спирали» в экономике. Что это значит

Боррель сообщил о «соблазнах примирения» с Россией

Новый российский автомобильный бренд: раскрыто название и другие подробности

Эксклюзив: Доходы российских букмекеров резко выросли в 2023 году

Оплату воды без счетчиков в Москве подняли в разы. Как не переплачивать

Илон Маск заявил о вживлении первому человеку нейрочипа в мозг

Как Клинтон поможет Украине попасть в НАТО

Глава ЦРУ признал потерю неоспоримого превосходства
Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
«Фонтанка» узнала о повреждении машин при падении дрона в Петербурге
Политика
В ДНР два человека погибли при попадании дрона в автомобиль
Политика
Беглов назвал несущественным ущерб от инцидента после сообщений о дроне
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 96,79 (-0,19) Инвестиции, 30 янв, 17:53 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 89,29 (-0,32) Инвестиции, 30 янв, 17:53
В Киев приехала замгоссекретаря США Виктория Нуланд Политика, 14:57
В Минпромторге решили создать управление по дронам и роботам Технологии и медиа, 14:55
Новак рассказал о всплесках дисконта на российскую нефть Экономика, 14:53
Кризис как трамплин для развития: что будет с российскими ИТ-продуктами РБК и Softline, 14:45
Россиянка вышла в 1/4 финала турнира WTA в Таиланде после отказа испанки Спорт, 14:44
Стала известна дата первого боя Умара Нурмагомедова в UFC после операции Спорт, 14:44
Инвесторы Китая увеличили вложения в золото на фоне падения рынка акций Инвестиции, 14:41
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 14:35
В Киеве заявили о зачислении в бюджет активов Сальдо и Дерипаски Политика, 14:33
Напишите своей компании некролог. Как создать прорывной бренд Pro, 14:32
Минобороны сообщило о занятии более выгодных позиций на двух направлениях Политика, 14:31
«РИА Новости» узнали результаты экспертизы по сбившей Ил-76 ракете Политика, 14:17
WP узнала, как Зеленский мотивировал необходимость уволить Залужного Политика, 14:09
Почему россияне считают профессию маркетолога не перспективной Тренды, 14:05