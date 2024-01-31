Взрыв дрона в Тишанке Белгородской области повредил объект связи
При взрыве дрона-камикадзе в селе Тишанка Белгородской области получил повреждения объект связи, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва поврежден инфраструктурный объект связи», — написал глава региона.
Он уточнил, что ремонтные бригады начнут устранение последствий взрыва в ближайшее время.
Накануне Гладков сообщил, что украинская армия атаковала дронами-камикадзе два населенных пункта в Белгородской области.
Под удар попали села Мокрая Орловка и Дроновка. Оба они расположены в Грайворонском городском округе.
«В селе Мокрая Орловка взрывом повреждены «КАМАЗ» и линия газоснабжения. В селе Дроновка взрывом повреждены экскаватор и линия электроснабжения, без света остаются абоненты двух улиц», — написал тогда Гладков.
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