«Фонтанка» узнала о повреждении машин при падении дрона в Петербурге

«Фонтанка» узнала о повреждении машин при падении дрона в Петербурге

Последствия падения обломков БПЛА на территории завода «Невский мазут» (Фото: overheard_peter / VK)

При падении обломков дрона в Петербурге были повреждены автомобили на стоянке, сообщает «Фонтанка».

Утром 31 января жители Петербурга сообщили о взрыве в городе около 5:00 по местному времени (совпадает с московским). «Фонтанка», телеграм-каналы Baza и «Mash на Мойке» писали, что над городом сбили беспилотник. По их данным, обломки упали на территории завода «Невский мазут».

«По словам очевидцев, пострадали автомобили, припаркованные на территории завода», — пишет издание.

Как утверждает «Фонтанка», в 4:20 дрон сбили над городом Колпино к юго-востоку от Петербурга. Спустя полчаса беспилотник упал на Глухоозерском шоссе на территории «Невского мазута». Как пишет издание, на месте падения начался пожар: загорелись цистерны, огонь уже потушили сотрудники МЧС.

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Власти после появления сообщений о дроне заявили об инциденте в «зоне слива мазута», который потребовал «внимания силовых ведомств». Мэр Петербурга Александр Беглов сообщил, что существенного ущерба предприятию происшествие не нанесло.

В пресс-службе петербургского аэропорта Пулково РБК сообщили, что в период с 3:53 по 5:11 мск там вводили ограничения на полеты. Позднее аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.