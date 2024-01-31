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Военная операция на Украине ,  
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МИД назвал чудовищными слова Борреля о «соблазне примирения» с Россией

Захарова: слова Борреля об ошибочности «соблазна примирения» с Россией чудовищны
Сюжет
Военная операция на Украине
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что «соблазны примирения» сторон конфликта на Украине являются ошибочными, чудовищны. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Это очередное чудовищное заявление. Но оно воспринимается так: ну это же Боррель…», — сказала она.

Накануне во французском журнале L'Obs вышла колонка Борреля. В ней политик писал, что в последнее время начало вновь звучать мнение, что «Украина не может победить и что поддержка Запада не будет продолжительной».

«Вновь возникают соблазны примирения. Эти идеи были ошибочны в 2022 году и остаются ошибочными и сейчас. Мы не должны позволить им определять нашу политику в отношении Украины», — отметил Боррель.

Боррель назвал ошибкой «соблазн примирения» России и Украины
Политика
Жозеп Боррель

По словам Борреля, едва ли кто-то «может всерьез поверить», что российская сторона «ищет компромисс». «Вместо того чтобы добиваться примирения, мы должны помнить уроки, которые мы извлекли с 2022 года, чтобы избежать повторения ошибок и удвоить наши усилия в тех областях, где мы добились успеха», — написал глава евродипломатии.

Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что Москва открыта для переговоров по Украине. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что российская сторона предпочла бы достичь целей военной операции «дипломатическим путем».

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Однако Путин подчеркивал, что «мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей», которые Москва не меняла. «Я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе», — сказал президент в декабре 2023 года.

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Персоны
Жозеп Боррель Мария Захарова Украина мирные переговоры
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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