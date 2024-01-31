МИД назвал чудовищными слова Борреля о «соблазне примирения» с Россией
Слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что «соблазны примирения» сторон конфликта на Украине являются ошибочными, чудовищны. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Это очередное чудовищное заявление. Но оно воспринимается так: ну это же Боррель…», — сказала она.
Накануне во французском журнале L'Obs вышла колонка Борреля. В ней политик писал, что в последнее время начало вновь звучать мнение, что «Украина не может победить и что поддержка Запада не будет продолжительной».
«Вновь возникают соблазны примирения. Эти идеи были ошибочны в 2022 году и остаются ошибочными и сейчас. Мы не должны позволить им определять нашу политику в отношении Украины», — отметил Боррель.
По словам Борреля, едва ли кто-то «может всерьез поверить», что российская сторона «ищет компромисс». «Вместо того чтобы добиваться примирения, мы должны помнить уроки, которые мы извлекли с 2022 года, чтобы избежать повторения ошибок и удвоить наши усилия в тех областях, где мы добились успеха», — написал глава евродипломатии.
Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что Москва открыта для переговоров по Украине. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что российская сторона предпочла бы достичь целей военной операции «дипломатическим путем».
Однако Путин подчеркивал, что «мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей», которые Москва не меняла. «Я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе», — сказал президент в декабре 2023 года.
На связи с проверенными новостями
Президентские акции: какие бумаги держит Владимир Путин
В 2024 году российские компании могут выплатить рекордную сумму дивидендов
Financial Times назвал возможных преемников Залужного
Американцев предупредили о риске «смертельной спирали» в экономике. Что это значит
Боррель сообщил о «соблазнах примирения» с Россией
Новый российский автомобильный бренд: раскрыто название и другие подробности
Эксклюзив: Доходы российских букмекеров резко выросли в 2023 году
Оплату воды без счетчиков в Москве подняли в разы. Как не переплачивать
Илон Маск заявил о вживлении первому человеку нейрочипа в мозг
Как Клинтон поможет Украине попасть в НАТО
Глава ЦРУ признал потерю неоспоримого превосходства