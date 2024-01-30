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Военная операция на Украине ,  
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Боррель назвал ошибкой «соблазн примирения» России и Украины

Жозеп Боррель назвал ошибкой «соблазн примирения» России и Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
«Соблазн примирения» России и Украины сравним с ожиданиями поражения Киева в начале 2022 года — эти планы ошибочны, заявил Жозеп Боррель. В Москве неоднократно заявляли о готовности к переговорам по конфликту
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Mohamed Azakir / Reuters)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает ошибочными идеи по примирению России и Украины. Он сравнил ожидания от них с теми, что были во время начала военной операции в 2022 году.

Боррель в колонке для французского журнала L’Obs пишет, что президент России Владимир Путин ожидал, что боевые действия продлятся несколько дней, и «многие европейцы ожидали чего-то подобного». «Путин и представить себе не мог, что два года спустя Украина все еще будет сопротивляться», — пишет он.

Боррель отметил, что к 2024 году снова появились мнения о невозможности победы Украины. «Внезапно мы снова слышим, что Украина не может победить, и что поддержка Запада не выдержит. И снова появляются соблазны примирения. Эти идеи были ошибочными в 2022 году и остаются ошибочными сегодня. Мы не должны позволять им формировать нашу политику в отношении Украины», — считает глава европейской дипломатии.

В частности, он призвал «помнить уроки, извлеченные с 2022 года, избегать повторения ошибок и удвоить усилия в тех областях, где был достигнут успех».

«Мы должны сменить парадигму и перейти от поддержки Украины «столько, сколько потребуется» к обязательству делать «все, что потребуется», чтобы она одержала победу. Мы должны предоставить Украине средства, необходимые для освобождения ее территории, в том числе ракеты большой дальности и другие современные системы вооружений. Мы также должны усилить противовоздушную оборону Украины», — считает Боррель.

Однако, по его словам, эти действия должны «идти рука об руку» с развитием оборонной промышленности в Европе. Боррель отметил, что конфликт на Украине показал ее неготовность к решению «стоящих перед нами задач».

«Мы действительно не можем позволить ей [России] одержать победу. На карту поставлена наша собственная безопасность. Если стратегия Путина окажется успешной, она побудит Россию и другие автократии преследовать свои империалистические цели. Мы должны любой ценой предотвратить появление мира, в котором сила превалирует над правом, где сильные страны меняют границы по своему усмотрению, а слабые становятся жертвами сильных. Разрешение такого сценария бросило бы драматическую тень на наше будущее на десятилетия вперед», — сказал он, назвав лучшей гарантией безопасности для Европы победу Украины.

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Помощник Путина заявил о готовности России к переговорам по Украине
Политика
Юрий Ушаков
Российская сторона неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам с Киевом. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков называл предпочтительным дипломатический метод урегулирования. Он также отмечал, что в противном случае военная операция будет продолжена до достижения Россией своих целей. Москва также подчеркивает, что от переговоров не отказывалась — это сделал Киев.

«После отвода наших войск из-под Киева — а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, — киевские власти отказались от всех прежних договоренностей <...>. Поэтому я считаю, что мяч полностью на их стороне», — сказал президент Владимир Путин в июле 2023 года.

Москва также осуждает любую западную помощь Киеву, утверждая, что это приведет к затягиванию конфликта.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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