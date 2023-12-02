Глава Татарстана потребовал запретить сериал «Слово пацана»

Сериал о жестокости казанских группировок периода застоя вызвал критику властей Татарстана из-за подражания ему школьников — они делили между собой территорию парка и толкались с бросанием снежков. Сериал имеет категорию 18+

Иван Янковский и Рузиль Минекаев на съемках сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (Фото: ири.рф)

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» романтизирует период в российской истории, «связанный с появлением подростковых группировок», его следует запретить, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов во время республиканского совещания.

«Мы это проходили, и мы не имеем права допустить повторения событий прошлого. И вообще мы должны отреагировать на такие сюжеты, такие фильмы. <...> Наш парламент, мы должны донести до руководства страны, что такие фильмы не соответствуют той политике, которую мы преследуем», — сказал Минниханов.

С его слов, подтверждением такой оценки стали события в Сармановском районе Татарстана. Как сообщал «Татарстан-24», местные подростки создали телеграм-каналы, которые назвали в честь двух известных в республике преступных группировок — «Хади Такташ» и «Жилка». В них они символически на картах делят территорию парка между собой, а также выкладывают видеозаписи, где толкаются и бросают снежки под музыку из сериала «Слово пацана». МВД вызвало школьников с родителями на беседу, там подростки пояснили, что подражание героям сериалом было лишь шуткой. Полиция отметила, что никто не пострадал.

РБК обратился в пресс-службу онлайн-кинотеатров Wink и START, показывающих сериал.

Сериал «Слово пацана» снят режиссером Жорой Крыжовниковым по одноименной книге Роберта Гареева. Сюжет повествует о «казанском феномене» — увеличение численности молодежных группировок в Казани в 1970-1980 годах, которые конкурировали за контроль над районами. Гареев был участником тех событий и консультировал создателей сериала. Сериал не предназначен для несовершеннолетних, у него маркировка 18+. Автор книги напоминал об этом и просил школьников не смотреть его, но подчеркнул, что это «однозначно поучительная история, абсолютно честная». По его словам, казанские группировки остались существовать, «просто не в таком виде, как раньше».

Дети и подростки в те годы оказались предоставлены сами себе, родителям не хватало времени на воспитание и заботу, рассказывала продюсер сериала Галина Стрижевская. «К сожалению, эта трагедия привела к тому, что сами по себе растущие дети пошли по пути формирования группировок. Группировки пошли дальше и решили, что у каждого должна быть своя территория. Вместо того чтобы созидать, они пошли отвоевывать. В принципе, делали ровно то же самое, что и их родители, — выживали», — указала она.

Детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец попросила Роскмонадзор запретить сериал. По ее мнению, он «формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи», а любой желающий может посмотреть его, несмотря на маркировку 18+. «Слово пацана» противоречит указу президента об укреплении «традиционных ценностей», полагает Волынец, а его «идеологическое и психологическое воздействие на граждан ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества идей и ценностей».