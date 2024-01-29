NBC узнал о новом предложении ХАМАС по заложникам и перемирию
Переговорщики из Израиля, США, Египта и Катара на встрече в Париже согласовали рамки новой сделки об освобождении заложников, удерживаемых палестинской группировкой ХАМАС, сообщает NBC News cо ссылкой на источники.
По данным телеканала, проект сделки уже отправили представителям ХАМАС.
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