 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В МИД назвали приоритет председательства России в БРИКС

МИД: расчет в нацвалютах — приоритет председательства России в БРИКС

Расчет в национальных валютах станет приоритетом председательства России в БРИКС, заявили в российском МИДе.

«Особый акцент будет сделан на повышении роли государств БРИКС в международной валютно-финансовой системе, развитии межбанковской кооперации с акцентом на наращивание расчетов в национальных валютах», — говорится в заявлении ведомства.

Среди других приоритетов российская сторона назвала «наращивание внешнеполитической координации в формате БРИКС, прежде всего на ключевых международных площадках, укрепление взаимодействия по вопросам борьбы с терроризмом, отмыванием денег, международной информационной безопасности, а также возвращения активов, полученных преступным путем».

TN узнал о рассмотрении новыми властями Аргентины вступления в БРИКС
Политика
Хавьер Милей

31 августа старший банкир ВЭБ.РФ и экс-замминистра финансов Сергей Сторчак заявил, что странам БРИКС нужно сосредоточиться на налаживании многосторонних расчетов в национальных валютах. Сторчак является членом совета директоров от России в Новом банке развития БРИКС.

С 30 по 3 декабря в южноафриканском городе Дурбане состоялось итоговое в 2023 году заседание стран-членов БРИКС. Россию представил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Срок полномочий ЮАР на посту председателя объединения истечет 31 декабря, после чего ее место займет Россия.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. По итогам прошедшего летом саммита было принято решение о расширении организации — в нее приглашены Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Их полноправное членство начнется с 1 января 2024 года.

Читайте на РБК Pro
Все сложилось: почему вернулась мода на телефоны-«раскладушки»
Что будет с ценами на золото в 2024 году
На чем богатейшая селф-мейд американка сделала миллиарды в IT к своим 80
Маск всемогущий: как владелец Starlink стал влиятельным политиком
Теги
БРИКС МИД Россия национальная валюта
Материалы по теме
TN узнал о рассмотрении новыми властями Аргентины вступления в БРИКС
Политика
Кремль сообщил о внеочередном саммите БРИКС по ситуации в секторе Газа
Политика
Президент Бразилии заявил о планах лично посетить саммит БРИКС в России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03) Инвестиции, 01 дек, 16:33 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18) Инвестиции, 01 дек, 16:33
В МИД назвали приоритет председательства России в БРИКС Политика, 03:50
«Ъ» узнал, что обвиняемым по делу о надувных танках запросили по 5,5 лет Общество, 03:43
В Москве задержали и отменили более 50 рейсов из-за снегопада Общество, 03:22
Волжский гедонизм: почему из Самары не хочется уезжать РБК и LADA, 03:20
Открытое горение на автомобильном заводе в Москве ликвидировали Общество, 03:09
«Барселона» победила «Атлетико» в матче с десятью желтыми карточками Спорт, 03:00
На Украине «мобилизовали» кошек на борьбу с грызунами в окопах Политика, 02:48
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Когда выпадают или плохо растут волосы: что делать РБК и Nourkrin, 02:45
На Украине сообщили о работе ПВО в трех регионах Политика, 02:34
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 02:22
«Ведомости» узнали, как будут контролировать продажу валютной выручки Бизнес, 02:14
Более 135 тыс. человек «мобилизовали» для очистки Москвы от снега Общество, 01:47
Китайские ученые впервые успешно редактировали «связанный» с аутизмом ген Технологии и медиа, 01:24
Новый президент Аргентины представит программу «шоковых» реформ Политика, 01:03