В МИД назвали приоритет председательства России в БРИКС

Расчет в национальных валютах станет приоритетом председательства России в БРИКС, заявили в российском МИДе.

«Особый акцент будет сделан на повышении роли государств БРИКС в международной валютно-финансовой системе, развитии межбанковской кооперации с акцентом на наращивание расчетов в национальных валютах», — говорится в заявлении ведомства.

Среди других приоритетов российская сторона назвала «наращивание внешнеполитической координации в формате БРИКС, прежде всего на ключевых международных площадках, укрепление взаимодействия по вопросам борьбы с терроризмом, отмыванием денег, международной информационной безопасности, а также возвращения активов, полученных преступным путем».

31 августа старший банкир ВЭБ.РФ и экс-замминистра финансов Сергей Сторчак заявил, что странам БРИКС нужно сосредоточиться на налаживании многосторонних расчетов в национальных валютах. Сторчак является членом совета директоров от России в Новом банке развития БРИКС.

С 30 по 3 декабря в южноафриканском городе Дурбане состоялось итоговое в 2023 году заседание стран-членов БРИКС. Россию представил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Срок полномочий ЮАР на посту председателя объединения истечет 31 декабря, после чего ее место займет Россия.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. По итогам прошедшего летом саммита было принято решение о расширении организации — в нее приглашены Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Их полноправное членство начнется с 1 января 2024 года.