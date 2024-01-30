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США пригрозили Венесуэле санкциями из-за ограничений для оппозиции

Кирби: США могут ввести санкции против Венесуэлы из-за ограничений для оппозиции

США могут возобновить действие санкций против Венесуэлы, если власти страны до апреля не исполнят договоренности, достигнутые с оппозицией, относительно проведения выборов. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга, трансляция шла на Youtube-канале американской администрации.

Кирби отметил, что власти Венесуэлы в октябре 2023 года «взяли на себя определенные обязательства относительно оппозиционных политических партий, относительно свободных и честных выборов», но «не предприняли этих действий».

«Теперь, соответственно, у них есть время до апреля на то, чтобы это сделать. Так что у нас есть варианты действий. Я не стану сейчас анонсировать какие-либо из них. У нас, безусловно, есть варианты действий, касающиеся санкций и подобных вещей, которые мы можем предпринять», — сказал он.

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Кирби призвал венесуэльское руководство принять «правильное решение», позволив представителям оппозиции баллотироваться на выборах президента, которые пройдут в стране в 2024 году. Он также призвал освободить политических заключенных, которых «сейчас удерживают».

В ответ на вопрос о том, может ли он утверждать, что США не возобновят санкции против Венесуэлы, если требования будут выполнены, Кирби сказал, что «многое будет зависеть» от президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его правительства.

«Им нужно принять решения до того, как мы оценим, какие решения примем мы», — заключил Кирби.

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Президентские выборы в Венесуэле пройдут во второй половине 2024 года. 17 октября 2023 года представители руководства страны и представители оппозиции на переговорах в столице Барбадоса Бриджтауне заключили соглашение, гарантирующее право всех партий выдвигать своих кандидатов, также предоставляются гарантии для всех участников выборов. После принятия документа США смягчили санкции в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы.

Однако в конце января Верховный суд страны запретил лидеру движения «Венте Венесуэла» Марии Корине Мачадо занимать государственные посты до 2038 года, таким образом, она не сможет баллотироваться на выборах. В октябре 2023 года Мачадо победила на оппозиционных праймериз и была выдвинута единым кандидатом в президенты от правой оппозиции.

Другому кандидату от оппозиции, бывшему губернатору штата Миранда Энрике Каприлесу, также запретили претендовать на выборные должности до 2032 года. Кроме того, в декабре Генпрокуратура Венесуэлы выдала ордеры на арест нескольких оппозиционеров, в том числе семерых членов команды Мачадо.

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес раскритиковал заявление Белого дома о возможном восстановлении санкций. «Нас не интересуют их попытки вмешиваться в дела, которые входят в компетенцию только венесуэльцев, занимайтесь своей страной», — заявил спикер парламента.

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