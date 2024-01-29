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Военная операция на Украине ,  
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Правительство поддержало проект о запрете увольнения вдов погибших бойцов

Правительство поддержало проект о запрете увольнения вдов бойцов спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Правительство поддержало законопроект, который запрещает работодателям увольнять вдов ветеранов военной операции на Украине в течение года после гибели военнослужащего.

«Правительство РФ поддерживает законопроект с учетом его доработки», — говорится в официальном отзыве кабмина, который есть в распоряжении ТАСС.

В правительстве считают, что содержание некоторых положений законопроекта не согласуется с предметом регулирования ст. 261 ТК (о расторжении трудового договора с беременной женщиной), в которую авторы предлагают внести изменения.

В отзыве кабмина отметили, что поправки могут быть закреплены в ст. 179 (преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников) либо выделены в отдельную статью.

В кабмине также предложили распространить аналогичные меры на мужей женщин-военнослужащих, погибших и признанных ветеранами боевых действий, чтобы не допустить дискриминации по половому признаку.

Участникам военной операции на Украине сейчас полагается статус ветерана боевых действий. К ним приравниваются пограничники на прилегающих к зоне спецоперации территориях и гражданский персонал. Кроме того, статус ветерана боевых действий получают члены добровольческих формирований, однако созданных только по решению органов государственной власти.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

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Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2023 года.

Он предусматривает, что в случае гибели или смерти в результате военной травмы участника спецоперации его супруга будет защищена от увольнения, за исключением ряда случаев. Для получения социальной поддержки женщина не должна будет вступать в новый брак в течение года.

В случае принятия закона вдовы участников спецоперации в течение одного года будут защищены аналогично женщинам, имеющим ребенка в возрасте до трех лет, одиноким матерям, воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, и ряда других категорий.

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