Депутаты предложили запретить увольнять вдов участников военной операции

Работодатель не сможет расторгнуть договор с вдовой участника боевых действий на Украине в течение года с момента его гибели, говорится в законопроекте. Однако есть условие — женщина за этот год не вступает в новый брак

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В Госдуму внесли законопроект, запрещающий работодателям увольнять вдов ветеранов военной операции на Украине в течение года после гибели военнослужащего. Авторами инициативы выступили депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Игорь Антропенко и сенатор Дмитрий Перминов.

В случае гибели или смерти в результате военной травмы участника спецоперации его супруга будет защищена от увольнения, за исключением ряда случаев. Так, для получения социальной поддержки женщина не должна будет вступать в новый брак в течение года.

«Принятие законопроекта позволит дополнительно поддержать близких военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, в трудную для них минуту и дать им время для нормализации жизни семьи в трагический момент», — говорится в пояснительной записке.

Если закон будет принят, то вдовы участников спецоперации в течение одного года будут защищены аналогично женщинам, имеющим ребенка в возрасте до трех лет, одиноким матерям, воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, и ряда других категорий.

В марте 2022 года президент России Владимир Путин сообщил, что семьям погибших в ходе спецоперации на Украине военных будут выплачены пособия и обеспечение.

«Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, будут перечислены предусмотренное по закону страховое обеспечение и единовременные пособия. Это 7 421 000 руб.», — заявил глава государства.

Также каждому члену семьи погибшего будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация, добавил президент, не назвав ее величину.

Согласно действующему законодательству, все военнослужащие, добровольцы, мобилизованные и сотрудники правоохранительных органов, участвующие в СВО, являются ветеранами боевых действий.

В августе правительство России сообщило, что родственникам погибших участников военной операции упростят выплату страховки. Так, если раньше нужно было предоставлять официальное медицинское свидетельство о смерти, то сейчас оно не нужно. Теперь достаточно представить справку установленной формы о смерти военнослужащего, выданную в воинской части. Выплата должна поступить в течение 30 дней.

