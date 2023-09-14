 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 103,11 (+1,54) Инвестиции, 13 сен, 17:13 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 95,98 (+1,28) Инвестиции, 13 сен, 17:13
Circle сообщила о партнерстве с Grab по внедрению Web3-сервисов Крипто, 13:20
Китайское кино зайдет в российский прокат: на ВЭФ обсудили сотрудничество Life, 13:10
В Казахстане отменили концерты «Камызяков» из-за шуток над языком Общество, 13:08
Митволю дали 4,5 года по делу о строительстве метро в Красноярске Общество, 13:08
Называвший наличные мусором миллиардер предпочел кеш облигациям Инвестиции, 13:06
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:02
Разведывательный беспилотник НАТО впервые собрал данные над Финляндией Политика, 12:59
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Депутаты предложили запретить увольнять вдов участников военной операции Политика, 12:56
Индекс Мосбиржи упал ниже 3100 пунктов впервые с 18 августа Инвестиции, 12:52
Продававший технику Apple в России re:Store сменил бренд и ассортимент Технологии и медиа, 12:39
Ретейлеры меняют принципы работы со скидками. И не в свою пользу Pro, 12:38
КХЛ выплатит клубам рекордную сумму за прошлый сезон Спорт, 12:35
Собянин назвал число досрочно расселяемых по реновации в Москве домов Недвижимость, 12:34
Безоблачное будущее: чем инвесторам интересен рынок солнечных батарей Pro, 12:21
Военная операция на Украине ,  
0 

Депутаты предложили запретить увольнять вдов участников военной операции

В Госдуму внесли законопроект о запрете увольнять вдов участников спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине
Работодатель не сможет расторгнуть договор с вдовой участника боевых действий на Украине в течение года с момента его гибели, говорится в законопроекте. Однако есть условие — женщина за этот год не вступает в новый брак
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий работодателям увольнять вдов ветеранов военной операции на Украине в течение года после гибели военнослужащего. Авторами инициативы выступили депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Игорь Антропенко и сенатор Дмитрий Перминов.

В случае гибели или смерти в результате военной травмы участника спецоперации его супруга будет защищена от увольнения, за исключением ряда случаев. Так, для получения социальной поддержки женщина не должна будет вступать в новый брак в течение года.

«Принятие законопроекта позволит дополнительно поддержать близких военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, в трудную для них минуту и дать им время для нормализации жизни семьи в трагический момент», — говорится в пояснительной записке.

Если закон будет принят, то вдовы участников спецоперации в течение одного года будут защищены аналогично женщинам, имеющим ребенка в возрасте до трех лет, одиноким матерям, воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, и ряда других категорий.

В марте 2022 года президент России Владимир Путин сообщил, что семьям погибших в ходе спецоперации на Украине военных будут выплачены пособия и обеспечение.

«Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, будут перечислены предусмотренное по закону страховое обеспечение и единовременные пособия. Это 7 421 000 руб.», — заявил глава государства.

Читайте на РБК Pro
Стоит ли покупать недвижимость в Казахстане: цены, доходность, подвохи
Что внушает сериал «Симпсоны» и как нам надо жить во времена медиавирусов
Как резюмировать любую информацию менее чем за 60 секунд
Подальше от тикающей бомбы: почему инвесторы распродают акции КНР

Также каждому члену семьи погибшего будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация, добавил президент, не назвав ее величину.

Согласно действующему законодательству, все военнослужащие, добровольцы, мобилизованные и сотрудники правоохранительных органов, участвующие в СВО, являются ветеранами боевых действий.

В августе правительство России сообщило, что родственникам погибших участников военной операции упростят выплату страховки. Так, если раньше нужно было предоставлять официальное медицинское свидетельство о смерти, то сейчас оно не нужно. Теперь достаточно представить справку установленной формы о смерти военнослужащего, выданную в воинской части. Выплата должна поступить в течение 30 дней.
 

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Госдума законопроект спецоперация увольнение
Материалы по теме
Россиянина вернули с фронта после гибели братьев в зоне военной операции
Политика
Власти упростили выплату страховки в случае гибели на военной операции
Общество
Путин установил выплаты семьям погибших спасателей в зоне спецоперации
Политика