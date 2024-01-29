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Комитет Госдумы одобрил проект о конфискации имущества за фейки об армии

Комитет ГД одобрил к 2-му чтению проект о конфискации имущества за фейки о ВС

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил ко второму чтению законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект внесли в Госдуму 22 января 2024 года, в тот же день его одобрил комитет по госстроительству и законодательству. В первом чтении законопроект был принят 24 января.

Он расширяет перечень преступлений, к которым может быть применена статья 104.1 Уголовного кодекса о конфискации имущества.

Депутаты предлагают прописать в статье 104.1 возможность конфисковывать имущество у признанных виновными в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России (207.3 УК) и призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (280.4 УК) из корыстных побуждений.

Также суды получат право лишать почетных званий и госнаград осужденных по статьям о распространении фейков об армии, о публичных призывах к действиям против безопасности государства, о дискредитации, призывах к введению санкций, реабилитации нацизма, осуществлению экстремистской деятельности и действий, направленных на нарушение целостности России.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался рассказать о позиции Кремля по законопроекту. На уточняющий вопрос об отношении Кремля в целом к проблеме и необходимости ужесточать наказание Песков пояснил: «По этой теме работают депутаты, здесь было бы некорректно нам что-то говорить».

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Как сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, за почти два года было возбуждено 273 уголовных дела о фейках про армию. Из них в суд направили 134, их фигурантами стали 136 человек. По словам Бастрыкина, за дискредитацию армии возбуждено 81 уголовное дело, их них в суде находится 44. Их фигурантами являются 45 лиц.

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Теги
конфискация имущества фейк дискредитация армии Госдума
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