В Думу внесли законопроект о конфискациях за фейки про армию
В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за распространение фейков о российской армии, если нарушившие закон действовали из корыстных побуждений или по найму.
Карточка документа (№ 533912-8) опубликована в базе нижней палаты парламента. Спикер Думы Вячеслав Володин ранее обещал внести проект 22 января.
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