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Политика ,  
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КНДР испытала подводную систему ядерного оружия в ответ на учения США

Северная Корея испытала подводную систему ядерного оружия «Хэиль-5-23»

Северная Корея провела испытание системы подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23» в ответ на военные учения США, Японии и Южной Кореи, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на Минобороны страны.

«Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР провел в акватории Корейского Восточного моря (так в Северной Корее называют Японское море. — РБК) важное испытание системы подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23», которая находится в разработке», — говорится в сообщении.

В северокорейском Минобороны отметили, что испытания состоялись в ответ на трехдневные военно-морские учения, которые прошли вокруг острова Чечжу при участии американского атомного авианосца Carl Vinson, крейсера Princeton, оснащенного многофункциональной боевой системой Aegis, кораблей Военно-морских сил Японии и Южной Кореи.

«Нынешние учения <...> стали причиной дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе и являются серьезно угрожающими безопасности нашего государства действиями», — подчеркнули в ведомстве.

Сколько ядерного оружия у КНДР и при каких условиях она его использует
Политика
Фото:Reuters

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