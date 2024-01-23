Белоруссия обвинила НАТО в нарушении Венского документа о безопасности

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НАТО не предупредила Минск, что готовит военные учения, и нарушила таким образом положения Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Такое заявление сделал в соцсети X (бывший Twitter) начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского Минобороны Валерий Ревенко.

«Несмотря на заявления о приверженности выполнению Венского документа, действия отдельных государств, вызывают как минимум непонимание. Страны НАТО планируют привлечь 90 тыс. военнослужащих на «крупнейшее за десятилетия» учение, но ни уведомления, ни приглашения Белоруссия не получала», — говорится в сообщении.

Ревенко отдельно подчеркнул несоблюдение обязательств по документу Польшей. На конец февраля Варшава запланировала учения «Драгун-2024» «с существенным превышением пороговых значений», пояснил он.

По его словам, так страны НАТО нарушают «положения глав V и VI Венского документа», в соответствии с которым должны были проинформировать Минск о своих планах и пригласить белорусскую сторону поучаствовать в качестве наблюдателя.

«Такой подход не имеет ничего общего с декларируемым стремлением сохранить действующую архитектуру безопасности в Европе», — заключил Ревенко.

Венский документ ОБСЕ предусматривает ежегодный обмен сведениями о личном составе вооруженных сил, основном вооружении и военной технике, планировании в области обороны и военных бюджетах.

18 января главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что 22 января Североатлантический альянс начинает крупнейшие за последнее время учения Steadfast Defender («Стойкий защитник»), которые продлятся до мая 2024 года. В них будут задействованы приблизительно 90 тыс. военнослужащих из стран НАТО, а также Швеции.

Замглавы МИД России Александр Грушко сказал, что планируемые учения «еще один из элементов гибридной войны, развязанной Западом против России». Дипломат также отметил, что проведение учений такого масштаба существенно повышает риск военных инцидентов.