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Палестино-израильский конфликт ,  
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Трамп назвал атаку на базу США свидетельством слабости Байдена

Трамп: атака дрона на базу США свидетельствует о слабости и капитуляции Байдена
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Атака беспилотника на американскую базу в Иордании, в результате которой погибли трое военных, свидетельствует о слабости нынешнего президента США Джо Байдена, заявил бывший глава государства Дональд Трамп.

«Эта наглая атака на Соединенные Штаты является еще одним ужасающим и трагическим последствием слабости и капитуляции Джо Байдена», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Экс-президент отметил, что три года назад Иран был «слабым, сломанным и полностью контролируемым». Трамп обвинил Байдена в том, что он дал властям Ирана миллиарды долларов, которые Тегеран использовал «для распространения кровопролития и резни по всему Ближнему Востоку». Трамп подчеркнул, что нападение никогда не произошло бы, будь он снова президентом.

«Поддерживаемое Ираном нападение ХАМАС на Израиль никогда бы не произошло, война на Украине никогда бы не произошла, и прямо сейчас у нас был бы мир во всем мире... вместо этого мы находимся на грани Третьей мировой войны», — добавил Трамп.

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28 января Центральное командование США сообщило, что в результате атаки неизвестного беспилотника в Иордании трое военных погибли, еще 25 получили ранения.

Министр правительственных коммуникаций и официальный представитель кабмина Иордании Муханнад Мубайдин заявил, что удар беспилотника произошел не на территории страны, а на базе Эт-Танф. Она находится на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании и является одной из основных операционных баз армии США для действий в Сирии.

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Пентагон пообещал ответить на атаки. Глава ведомства Ллойд Остин обвинил в нападении поддерживаемых Ираном ополченцев, отметив, что ни он, ни Байден не потерпят атак на американские войска и предпримут «все необходимые действия для защиты Соединенных Штатов».

Теги
Персоны
Дональд Трамп США Иордания беспилотники Сирия военная база
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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