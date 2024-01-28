Глава Пентагона: США ответят за атаки на свои базы на Ближнем Востоке

В Пентагоне пообещали ответ на удары по базам США на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты не потерпят нападений на своих военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке, и ответят на атаки, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Поддерживаемые Ираном ополченцы несут ответственность за эти продолжающиеся нападения на силы США, и мы ответим, когда и где посчитаем нужным», — сказал Остин. Он отметил, что ни он, ни президент Джо Байден не потерпят нападений на американские войска и предпримут «все необходимые действия для защиты Соединенных Штатов, наших войск и наших интересов».

28 января Центральное командование США сообщило, что в результате атаки неизвестного беспилотника в Иордании американская армия понесла потери — погибли трое военных, еще 25 пострадали. Это первый случай, когда Пентагон признал потери от подобной атаки с момента начала обострения на Ближнем Востоке и начала войны в секторе Газа в октябре 2023 года.

Позже министр правительственных коммуникаций и официальный представитель кабмина Иордании Муханнад Мубайдин заявил, что удар беспилотника произошел не на территории страны, а на базе Эт-Танф. Она находится на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. Это одна из основных операционных баз армии США для действий в Сирии.

Власти Иордании осудили атаку на военную базу США в Сирии и назвали ее терактом. Мубайдин выразил соболезнования Вашингтону в связи с гибелью военных и отметил, что среди иорданской армии жертв нет.

По данным портала Axios, в октябре 2023 года США разместили 2936 солдат в Иордании, 900 — в Сирии и 2500 — в Ираке.