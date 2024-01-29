ИГ взяла на себя ответственность за нападение на храм в Стамбуле
Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на католический храм в Стамбуле и убийство прихожанина, сообщает Reuters со ссылкой на соцсети боевиков.
Два вооруженных человека зашли в церковь и открыли огонь, застрелив одного человека. После этого они покинули здание храма. Как уточнило агентство, нападение было ответом на призыв лидеров группировки атаковать евреев и христиан.
Атаке боевиков подвергся католический храм в стамбульском районе Сарыер, во время нападения в нем шла воскресная месса. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что правоохранительные органы начали «широкомасштабное расследование». Позже он рассказал, что оба подозреваемых задержаны.
В начале января в центре Стамбула мужчина с ножом напал на имама мечети Фатих, ранив его и прихожанина. Имам получил ножевое ранение в области сердца, прихожанин-студент — в спину. Их госпитализировали, ранения оказались неопасными для жизни.
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