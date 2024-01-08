В Стамбуле задержали мужчину, напавшего на имама мечети и прихожанина

Мужчина напал с ножом на имама мечети и прихожанина в центре Стамбула

Фото: Huseyin Aldemir / Reuters

Мужчина напал с ножом на имама мечети Фатих в центре Стамбула, ранив его и прихожанина, злоумышленника задержали, передает TRT Haber со ссылкой на заявление губернатора Стамбула Давута Гюля.

Нападение произошло около 19:15 по местному времени (совпадает с мск), по данным властей, его совершил некий О. Ш. Обоих пострадавших госпитализировали, их жизням ничто не угрожает. По информации Yeni Safak, имам получил ножевое ранение в области сердца, прихожанин-студент — в спину.

3 декабря 2023 года во Франции, неподалеку от Эйфелевой башни, мужчина напал на туриста, он погиб от полученных травм. Нападавший скрылся и перешел по мосту на другой берег Сены, где ударил молотком гражданина Великобритании. Мужчину задержали, он выкрикивал «Аллах акбар». По данным Le Parisien, задержанный иранского происхождения, ранее его внесли в список лиц, представляющих угрозу безопасности стране.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал нападение террористической атакой. Он отметил, что Национальная антитеррористическая прокуратура Франции «прольет свет в этом вопросе, чтобы правосудие могло свершиться во имя французского народа».