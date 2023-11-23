В Дублине неизвестный с ножом напал на детей возле школы
В северной части Дублина, столицы Ирландии, неизвестный совершил нападение с ножом возле школы Gaelscoil Choláiste Mhuire для детей младшего возраста, госпитализированы пять человек, в том числе три ребенка, передает The Irish Times. По информации издания, главный подозреваемый в нападении был задержан, у него были ранения, которые, предположительно, он нанес себе сам. Мотив нападения неизвестен.
В штаб-квартире полиции сообщили, что «серьезный инцидент с нарушением общественного порядка» произошел сразу после 13:30 (16:30 мск). «Среди пострадавших взрослый мужчина, взрослая женщина и трое маленьких детей», — рассказали в ведомстве. Полиция уточнила, что серьезные травмы получили девочка и взрослая женщина, двое других детей и взрослый мужчина «находятся на лечении от менее серьезных травм».
Район нападения оцепили, на месте происшествия был изъят нож. По словам одного из очевидцев инцидента, несколько человек вмешались и обезоружили нападавшего. Несколько свидетелей видели, как у него отобрали большой нож и бросили в траву на противоположной стороне дороги, пишет The Irish Times.
«Дети гуляли. Внезапно один из них упал на землю, затем другой упал на землю, затем еще один падает на землю», — рассказал Irish Independent очевидец событий. Свидетель уточнил, что нападавший был вооружен ножом и упал на землю, а «толпа людей набросилась на него».
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар подтвердил задержание нападавшего, добавив, что проводится расследование. «Насколько я понимаю, полиция придерживается определенной линии расследования и в настоящее время не ищет никакого другого человека. Это нападение потрясло нас всех, и я не сомневаюсь, что виновный будет привлечен к ответственности», — сказала министр юстиции Хелен Макэнти.
Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом
Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен
Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов
Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ
Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии
Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью
Навигаторы по цифровым решениям
Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году
Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию
Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами