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Общество ,  
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В Дублине неизвестный с ножом напал на детей возле школы

В Дублине неизвестный напал с ножом на детей, пятеро госпитализированы
В Дублине мужчина напал с ножом на несколько человек возле младшей школы, госпитализированы пятеро, среди них трое детей. Девочка и взрослая женщина получили серьезные ранения. Подозреваемого в нападении задержали
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

В северной части Дублина, столицы Ирландии, неизвестный совершил нападение с ножом возле школы Gaelscoil Choláiste Mhuire для детей младшего возраста, госпитализированы пять человек, в том числе три ребенка, передает The Irish Times. По информации издания, главный подозреваемый в нападении был задержан, у него были ранения, которые, предположительно, он нанес себе сам. Мотив нападения неизвестен.

В штаб-квартире полиции сообщили, что «серьезный инцидент с нарушением общественного порядка» произошел сразу после 13:30 (16:30 мск). «Среди пострадавших взрослый мужчина, взрослая женщина и трое маленьких детей», — рассказали в ведомстве. Полиция уточнила, что серьезные травмы получили девочка и взрослая женщина, двое других детей и взрослый мужчина «находятся на лечении от менее серьезных травм».

Район нападения оцепили, на месте происшествия был изъят нож. По словам одного из очевидцев инцидента, несколько человек вмешались и обезоружили нападавшего. Несколько свидетелей видели, как у него отобрали большой нож и бросили в траву на противоположной стороне дороги, пишет The Irish Times.

Выходец из России с ножом напал на школу на севере Франции
Общество
Фото:mikeforemniakowski / Shutterstock

«Дети гуляли. Внезапно один из них упал на землю, затем другой упал на землю, затем еще один падает на землю», — рассказал Irish Independent очевидец событий. Свидетель уточнил, что нападавший был вооружен ножом и упал на землю, а «толпа людей набросилась на него».

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар подтвердил задержание нападавшего, добавив, что проводится расследование. «Насколько я понимаю, полиция придерживается определенной линии расследования и в настоящее время не ищет никакого другого человека. Это нападение потрясло нас всех, и я не сомневаюсь, что виновный будет привлечен к ответственности», — сказала министр юстиции Хелен Макэнти.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Ирландия Дублин нож Школа

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

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Откройте в ВТБ Онлайн

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Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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