Генерал ВСУ рассказал о прекращении производства дальнобойных ракет

Украина производила дальнобойное оружие до российского ракетного удара 29 декабря 2023 года по военно-промышленному комплексу страны, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос YouTube-каналу «Прямой».

«Оружие [дальнего действия] у нас до 29 декабря было, и мы способны его производить», — сказал Кривонос. Он добавил, что разговаривал с представителями киевского конструкторского бюро «Луч», уточнив у них, завела ли Служба безопасности Украины (СБУ) уголовные дела на тех, кто допустил утечку информации о местонахождении предприятий военно-промышленного комплекса.

Отставной генерал сказал, что ответили ему отрицательно, и раскритиковал СБУ. «Видите, как интересно у нас специализированная служба стоит на защите родины. Должна бороться со шпионами и абсолютно этим не занимается», — отметил Кривонос.

29 декабря Минобороны России сообщило, что за неделю российские силы нанесли 50 групповых и один массированный удар по военным объектам на Украине, в том числе военно-промышленного комплекса, все цели были поражены.

В тот же день главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный подтвердил, что по критической инфраструктуре, промышленным и военным объектам был нанесен массированный удар.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.