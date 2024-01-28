 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Генерал ВСУ рассказал о прекращении производства дальнобойных ракет

Генерал ВСУ: Украина до ударов ВКС России производила дальнобойные ракеты
Сюжет
Военная операция на Украине

Украина производила дальнобойное оружие до российского ракетного удара 29 декабря 2023 года по военно-промышленному комплексу страны, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос YouTube-каналу «Прямой».

«Оружие [дальнего действия] у нас до 29 декабря было, и мы способны его производить», — сказал Кривонос. Он добавил, что разговаривал с представителями киевского конструкторского бюро «Луч», уточнив у них, завела ли Служба безопасности Украины (СБУ) уголовные дела на тех, кто допустил утечку информации о местонахождении предприятий военно-промышленного комплекса.

Отставной генерал сказал, что ответили ему отрицательно, и раскритиковал СБУ. «Видите, как интересно у нас специализированная служба стоит на защите родины. Должна бороться со шпионами и абсолютно этим не занимается», — отметил Кривонос.

Греция передаст Украине устаревшее оружие после покупки у США F-35
Политика
Фото:Ольга Соколова / Global Look Press

29 декабря Минобороны России сообщило, что за неделю российские силы нанесли 50 групповых и один массированный удар по военным объектам на Украине, в том числе военно-промышленного комплекса, все цели были поражены.

В тот же день главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный подтвердил, что по критической инфраструктуре, промышленным и военным объектам был нанесен массированный удар.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Киберпонедельник на РБК Pro


Скидки до 76% на подписку
и образовательные опции

Купить со скидкой

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядит Театр сатиры после пожара. Видео

«Это обрыв». Глава банка JPMorgan резко высказался об экономике США

Участники группы «Би-2» вышли на связь после задержания

Атака вандалов на «Мону Лизу» Леонардо Да Винчи попала на видео

В Германии крупные компании перейдут на четырехдневную рабочую неделю

Как будет работать программа материнского капитала в 2024 году. Все изменения

Что такое «Болезнь Х» и почему ее стали часто обсуждать

Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний

Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз
Теги
Украина ВСУ военно-промышленный комплекс Россия
Материалы по теме
Российские военные за неделю нанесли 13 ударов по объектам ВПК Украины
Политика
В Белом доме обсудили помощь Украине с компаниями ВПК США
Политика
Минобороны отчиталось об ударе по предприятиям ВПК в Киеве и пригородах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 97,09 (+0,46) Инвестиции, 26 янв, 16:29 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 89,52 (+0,86) Инвестиции, 26 янв, 16:29
ИГ взяла на себя ответственность за нападение на храм в Стамбуле Политика, 00:27
Иран задержал танкер с 2 млн л контрабандного дизеля Политика, 00:24
В чем причины поражения Медведева в финале Australian Open Спорт, 00:02
Трамп назвал атаку на базу США свидетельством слабости Байдена Политика, 28 янв, 23:59
Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении Политика, 28 янв, 23:51
В Пентагоне пообещали ответ на удары по базам США на Ближнем Востоке Политика, 28 янв, 23:42
Экс-командующий НАТО спрогнозировал начало переговоров по Украине Политика, 28 янв, 23:32
Откладывать некуда, киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
СК начал доследственную проверку после пожара в Театре сатиры в Москве Общество, 28 янв, 23:21
Греция передаст Украине устаревшее оружие после покупки у США F-35 Политика, 28 янв, 23:06
Генерал ВСУ рассказал о прекращении производства дальнобойных ракет Политика, 28 янв, 23:04
Тренды и решения для электронной коммерции в 2024 году РБК и Яндекс Реклама, 28 янв, 22:50
ЭКОВАС заявило о готовности к переговорам с Нигером, Мали и Буркина-Фасо Политика, 28 янв, 22:32
Украинского журналиста Дмитрия Гордона объявили в розыск по новому делу Политика, 28 янв, 22:17
Полиция задержала подозреваемого в нападении на храм в Стамбуле Общество, 28 янв, 22:01