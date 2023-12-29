Минобороны сообщило о 50 групповых и одном массированном ударе по Украине

За неделю по военным объектам на Украине нанесено 50 групповых и один массированный удар, все цели поражены, заявили в Минобороны. Украинские власти утром 29 декабря сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Львове и Одессе

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

За неделю с 23 по 29 декабря российские силы нанесли 50 групповых и один массированный удар по военным объектам на Украине, все цели были поражены, заявили в Минобороны.

«В период с 23 по 29 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения: артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники», — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что удары наносились также по местам размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Минувшей ночью украинские власти сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Харькове, Черкассах, Львове, а также Днепре (бывший Днепропетровск), позже они рассказывали о повреждениях в городах. Украинское Минэнерго сообщало о перебоях с электричеством. Главком ВСУ Валерий Залужный заявил о массированном ударе по критической инфраструктуре, промышленным и военным объектам, добавив, что есть погибшие и пострадавшие.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на этом фоне призвал союзников Киева усилить поддержку. «Я хотел бы, чтобы эти звуки взрывов в Украине были слышны по всему миру», — заявил он (цитата по Reuters).