 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о 50 групповых и одном массированном ударе по Украине

Минобороны: за неделю по военным объектам Украины нанесено 50 групповых ударов
Сюжет
Военная операция на Украине
За неделю по военным объектам на Украине нанесено 50 групповых и один массированный удар, все цели поражены, заявили в Минобороны. Украинские власти утром 29 декабря сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Львове и Одессе
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

За неделю с 23 по 29 декабря российские силы нанесли 50 групповых и один массированный удар по военным объектам на Украине, все цели были поражены, заявили в Минобороны.

«В период с 23 по 29 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения: артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники», — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что удары наносились также по местам размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Залужный сообщил об ударах по военным объектам Украины
Политика
Валерий Залужный

Минувшей ночью украинские власти сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Харькове, Черкассах, Львове, а также Днепре (бывший Днепропетровск), позже они рассказывали о повреждениях в городах. Украинское Минэнерго сообщало о перебоях с электричеством. Главком ВСУ Валерий Залужный заявил о массированном ударе по критической инфраструктуре, промышленным и военным объектам, добавив, что есть погибшие и пострадавшие.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на этом фоне призвал союзников Киева усилить поддержку. «Я хотел бы, чтобы эти звуки взрывов в Украине были слышны по всему миру», — заявил он (цитата по Reuters).

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Минобороны Военная операция на Украине
Материалы по теме
Польша сообщила о прилете неопознанного объекта со стороны Украины
Политика
Залужный сообщил об ударах по военным объектам Украины
Политика
Взрывы прогремели во Львове, Харькове и Черкассах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря
EUR ЦБ: 100,55 (-0,79) Инвестиции, 28 дек, 16:44 Курс доллара на 29 декабря
USD ЦБ: 90,3 (-1,4) Инвестиции, 28 дек, 16:44
Relovo узнал, что Анчелотти продлил контракт с «Реалом» Спорт, 14:50
От Абызова до Улюкаева: кто из российских чиновников был под следствием Политика, 14:49 
Восемь неочевидных мест для путешествий по России РБК и Газпром нефть, 14:48
Transfermarkt назвал самых подорожавших за 2023 год футболистов Спорт, 14:36
Хакеры и мошенники украли $1,8 млрд на крипторынке в 2023 году Крипто, 14:35
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:31
Новым министром обороны Китая стал адмирал Дун Цзюнь Политика, 14:29
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Головная структура сети «ЕвроМедЦентр» перерегистрировалась в Россию Инвестиции, 14:27
Залужный сообщил об ударах по военным объектам Украины Политика, 14:07
Польша сообщила о прилете неопознанного объекта со стороны Украины Политика, 14:06
Совмещать работу, учебу и материнство: как легко строить карьеру РБК и Газпромбанк, 14:05
Гашек поддержал вернувшегося в хоккей в 50 лет Хабибулина Спорт, 14:00
Bloomberg назвал самый подешевевший в 2023 году металл Бизнес, 14:00
В Пензе за взятки осудили экс-министра физической культуры и спорта Политика, 13:59