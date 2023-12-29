Главком ВСУ Залужный: по военным и промышленным объектам нанесен удар

Залужный сообщил об ударах по военным объектам Украины

Во время ударов пострадали объекты ВСУ, сообщил главком армии Украины. По данным Минэнерго страны, нарушено энергоснабжение в Киевской, Харьковской и Одесской областях. Москва отчиталась об одном массированном ударе за неделю

Валерий Залужный (Фото: офис президента Украины)

По критической инфраструктуре, промышленным и военным объектам нанесен массированный удар, сообщил в телеграм-канале главнокомандующий украинской армией, генерал Валерий Залужный.

«К сожалению, есть погибшие и пострадавшие», — написал генерал.

В Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях частично нарушено энергоснабжение после обстрелов, сообщило украинское Минэнерго.

Сейчас ситуация контролируемая и стабильная, планового отключения бытовых потребителей не предусматривается, заверили в Минэнерго Украины.

Днем 29 декабря российское Минобороны отчиталось о нанесении с 23 декабря 50 групповых и одного массированного удара. «По объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники», — уточнили в министерстве.

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Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.