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Военная операция на Украине ,  
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Залужный сообщил об ударах по военным объектам Украины

Главком ВСУ Залужный: по военным и промышленным объектам нанесен удар
Сюжет
Военная операция на Украине
Во время ударов пострадали объекты ВСУ, сообщил главком армии Украины. По данным Минэнерго страны, нарушено энергоснабжение в Киевской, Харьковской и Одесской областях. Москва отчиталась об одном массированном ударе за неделю
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: офис президента Украины)

По критической инфраструктуре, промышленным и военным объектам нанесен массированный удар, сообщил в телеграм-канале главнокомандующий украинской армией, генерал Валерий Залужный.

«К сожалению, есть погибшие и пострадавшие», — написал генерал.

Минобороны сообщило о 50 групповых и одном массированном ударе по Украине
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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

В Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях частично нарушено энергоснабжение после обстрелов, сообщило украинское Минэнерго.

Сейчас ситуация контролируемая и стабильная, планового отключения бытовых потребителей не предусматривается, заверили в Минэнерго Украины.

В Киеве, Львове, Одессе и Харькове прогремели взрывы
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Фото:Анастасия Власова / Getty Images

Днем 29 декабря российское Минобороны отчиталось о нанесении с 23 декабря 50 групповых и одного массированного удара. «По объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники», — уточнили в министерстве.

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Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина энергоснабжение Валерий Залужный обстрелы Военная операция на Украине
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