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Военная операция на Украине ,  
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Глава СВР Нарышкин оценил будущее Украины при нынешней власти

Директор СВР Нарышкин: при Зеленском Украину ждет печальная судьба
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Судьба украинского государства при президенте Владимире Зеленском будет печальной, поскольку Россия не остановится на полпути. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Представляется, что судьба Украины в том виде, в котором сейчас это государство существует, а главное [cуществует] режим, который правит Украиной, — судьба очень печальная. Россия на полпути, в философском смысле этого слова, не остановится», — сказал Нарышкин.

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Российские официальные лица не раз выступали со скептическими прогнозами по будущему Украины как государства.

17 января заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что новый конфликт Москвы с Киевом неизбежен из-за «наличия самостоятельного государства на исторических российских территориях». Он отметил, что «стопроцентная вероятность» возобновления боевых действий будет оставаться даже в случае вступления Украины в НАТО или Евросоюз. «Это может произойти и через десять, и через 50 лет», — сказал он. В связи с этим Медведев назвал «смертельно опасным» для украинцев существование самой страны.

Днем ранее, 16 января, президент Владимир Путин заявил, что Украина провалила контрнаступление, и если политика нынешних властей страны не изменится, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар. Вместе с тем Путин подчеркнул, что на «украинскую самостийность» никто не покушался.

В 2019 году, в первый год своего президентского срока Владимир Зеленский прогнозировал, что Украина может «стать самой динамично развивающейся страной мира. Страной с самым быстрым темпом позитивных изменений не только в экономике, но и во всех сферах жизни». Главным условием для этого он назвал мир.

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