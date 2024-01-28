Глава СВР Нарышкин оценил будущее Украины при нынешней власти
Судьба украинского государства при президенте Владимире Зеленском будет печальной, поскольку Россия не остановится на полпути. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Представляется, что судьба Украины в том виде, в котором сейчас это государство существует, а главное [cуществует] режим, который правит Украиной, — судьба очень печальная. Россия на полпути, в философском смысле этого слова, не остановится», — сказал Нарышкин.
Российские официальные лица не раз выступали со скептическими прогнозами по будущему Украины как государства.
17 января заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что новый конфликт Москвы с Киевом неизбежен из-за «наличия самостоятельного государства на исторических российских территориях». Он отметил, что «стопроцентная вероятность» возобновления боевых действий будет оставаться даже в случае вступления Украины в НАТО или Евросоюз. «Это может произойти и через десять, и через 50 лет», — сказал он. В связи с этим Медведев назвал «смертельно опасным» для украинцев существование самой страны.
Днем ранее, 16 января, президент Владимир Путин заявил, что Украина провалила контрнаступление, и если политика нынешних властей страны не изменится, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар. Вместе с тем Путин подчеркнул, что на «украинскую самостийность» никто не покушался.
В 2019 году, в первый год своего президентского срока Владимир Зеленский прогнозировал, что Украина может «стать самой динамично развивающейся страной мира. Страной с самым быстрым темпом позитивных изменений не только в экономике, но и во всех сферах жизни». Главным условием для этого он назвал мир.
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