Политика , 12 дек, 16:39
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Зеленский вывел «формулу будущего» для Украины
Для успешного развития стране достаточно пяти факторов, уверен глава государства. Среди прочего — это мир, народовластие и прозрачные правила игры
Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что стране под силу доказать, что «невозможное возможно», и предложил свою «формулу будущего» для Украины. Свои мысли он изложил к авторской колонке для спецвыпуска журнала «Новое время. Мир в 2020».
В статье Зеленский признает, что сейчас Украина не может претендовать на глобальное лидерство. «Но мы точно можем стать самой динамично развивающейся страной мира. Страной с самым быстрым темпом позитивных изменений не только в экономике, но и во всех сферах жизни», — пишет Зеленский.
У «формулы будущего» для Украины, согласно автору, есть пять составляющих.
- Первой украинский лидер назвал мир, без которого, по его словам, не может быть никакого развития. «Мы хотим мира на наших условиях. То есть с возвращением Украине территорий и наших людей», — пишет Зеленский.
- Второй составляющей являются «эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех». Президент пояснил, что речь идет о победе над коррупцией, справедливом суде, равенстве всех перед законом и защите прав собственности.
- Третий фактор — инвестиции. Для этого нужно «убрать непроходимые барьеры и ненужные регуляции, тормозящие развитие бизнеса».
- К четвертой составляющей Зеленский отнес «качественно иную инфраструктуру». В первую очередь, по словам президента, это дороги, но также и все, что помогает человеку жить и добиваться успеха на Украине: «инфраструктура медицинская и образовательная, цифровая и энергетическая, финансовая и коммунальная».
- Пятой составляющей формулы будущего для своей страны Зеленский называет народовластие. «Не декларативное, а реальное. Механизм, который позволит людям влиять на решения власти — от уровня обычного гражданина до уровня президента», — заключил президент Украины.
Как отмечает издание, это первая авторская колонка Зеленского на посту президента.
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