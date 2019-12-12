Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 63,23 (-0,34) Quote, 13:21
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 70,43 (-0,03) Quote, 13:21
Суд заочно арестовал сына погибшего в петербургском СИЗО бизнесмена Общество, 16:55 Россельхозбанк инвестировал в строительство мясокомбината 1,8 млрд рублей Пресс-релиз, 16:54 Рождественские ярмарки Европы: гид для автопутешественников РБК Стиль и Volkswagen Multivan, 16:49 Россияне на AliExpress переключились с электроники на товары для хобби Общество, 16:47 Зеленский вывел «формулу будущего» для Украины Политика, 16:39 Идеи из-за океана: электрическая футболка и корпоративная рация Pro, 16:38 «ВКонтакте» запустила новый раздел «Воспоминания» Технологии и медиа, 16:37 Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета Общество, 16:37 Конкурс «Сложности приводят к успеху»: гран-при 1 млн руб. РБК и ВТБ, 16:36 Суд заочно арестовал обвиняемого в изнасиловании бойца ММА Общество, 16:36 Трамп назвал нелепым избрание Тунберг человеком года по версии Time Общество, 16:31 Европейский центральный банк оставил ставки без изменений Финансы, 16:22 Сборная России на старте Кубка Первого канала. Что важно знать Спорт, 16:21 Forbes девятый год подряд назвал Меркель самой влиятельной женщиной Общество, 16:19
Политика ,  
0 
Зеленский вывел «формулу будущего» для Украины
Для успешного развития стране достаточно пяти факторов, уверен глава государства. Среди прочего — это мир, народовластие и прозрачные правила игры
Владимир Зеленский (Фото: EPA / ТАСС)

Президент Владимир Зеленский заявил, что стране под силу доказать, что «невозможное возможно», и предложил свою «формулу будущего» для Украины. Свои мысли он изложил к авторской колонке для спецвыпуска журнала «Новое время. Мир в 2020».

В статье Зеленский признает, что сейчас Украина не может претендовать на глобальное лидерство. «Но мы точно можем стать самой динамично развивающейся страной мира. Страной с самым быстрым темпом позитивных изменений не только в экономике, но и во всех сферах жизни», — пишет Зеленский.

У «формулы будущего» для Украины, согласно автору, есть пять составляющих.

  • Первой украинский лидер назвал мир, без которого, по его словам, не может быть никакого развития. «Мы хотим мира на наших условиях. То есть с возвращением Украине территорий и наших людей», — пишет Зеленский.
  • Второй составляющей являются «эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех». Президент пояснил, что речь идет о победе над коррупцией, справедливом суде, равенстве всех перед законом и защите прав собственности.
  • Третий фактор — инвестиции. Для этого нужно «убрать непроходимые барьеры и ненужные регуляции, тормозящие развитие бизнеса».
  • К четвертой составляющей Зеленский отнес «качественно иную инфраструктуру». В первую очередь, по словам президента, это дороги, но также и все, что помогает человеку жить и добиваться успеха на Украине: «инфраструктура медицинская и образовательная, цифровая и энергетическая, финансовая и коммунальная».
  • Пятой составляющей формулы будущего для своей страны Зеленский называет народовластие. «Не декларативное, а реальное. Механизм, который позволит людям влиять на решения власти — от уровня обычного гражданина до уровня президента», — заключил президент Украины.

Как отмечает издание, это первая авторская колонка Зеленского на посту президента.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Владимир Зеленский, Украина
Материалы по теме
Зеленский попросил ЕС сохранить санкции против России
Политика
Зеленский оценил переговоры с Путиным в Париже
Политика
Зеленский назвал ничьей итоги переговоров в «нормандском формате»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter