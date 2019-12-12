Зеленский вывел «формулу будущего» для Украины

Для успешного развития стране достаточно пяти факторов, уверен глава государства. Среди прочего — это мир, народовластие и прозрачные правила игры

Владимир Зеленский (Фото: EPA / ТАСС)

Президент Владимир Зеленский заявил, что стране под силу доказать, что «невозможное возможно», и предложил свою «формулу будущего» для Украины. Свои мысли он изложил к авторской колонке для спецвыпуска журнала «Новое время. Мир в 2020».

В статье Зеленский признает, что сейчас Украина не может претендовать на глобальное лидерство. «Но мы точно можем стать самой динамично развивающейся страной мира. Страной с самым быстрым темпом позитивных изменений не только в экономике, но и во всех сферах жизни», — пишет Зеленский.

У «формулы будущего» для Украины, согласно автору, есть пять составляющих.

Первой украинский лидер назвал мир, без которого, по его словам, не может быть никакого развития. «Мы хотим мира на наших условиях. То есть с возвращением Украине территорий и наших людей», — пишет Зеленский.

Второй составляющей являются «эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех». Президент пояснил, что речь идет о победе над коррупцией, справедливом суде, равенстве всех перед законом и защите прав собственности.

Третий фактор — инвестиции. Для этого нужно «убрать непроходимые барьеры и ненужные регуляции, тормозящие развитие бизнеса».

К четвертой составляющей Зеленский отнес «качественно иную инфраструктуру». В первую очередь, по словам президента, это дороги, но также и все, что помогает человеку жить и добиваться успеха на Украине: «инфраструктура медицинская и образовательная, цифровая и энергетическая, финансовая и коммунальная».

Пятой составляющей формулы будущего для своей страны Зеленский называет народовластие. «Не декларативное, а реальное. Механизм, который позволит людям влиять на решения власти — от уровня обычного гражданина до уровня президента», — заключил президент Украины.

Как отмечает издание, это первая авторская колонка Зеленского на посту президента.