В Ростове-на-Дону после обрушения стены многоэтажки ввели режим ЧС
В Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации после обрушения стены пятиэтажного жилого дома, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в телеграм-канале.
«Для организации всех необходимых работ на месте произошедшего с 00:00 28 января введен режим ЧС. Поручил оказать пострадавшим жителям всю положенную им по закону помощь. Вопрос будем держать на контроле», — написал Голубев.
Он уточнил, что всего в доме зарегистрировано 247 человек, после ЧП из дома были эвакуированы 95 жильцов, из них 26 человек находятся в пункте временного размещения, остальные — у родственников.
«Всем жильцам будет предложено жилье в маневренном фонде. Всего расселению из аварийного дома подлежат 155 семей», — добавил глава региона.
27 января в пятиэтажном трехподъездном доме, расположенном по адресу ул. Нариманова, 72/3, произошло обрушение стены первого подъезда. Прокуратура начала проверку. «Интерфакс» узнал, что дом был построен в 1963 году, в 2020-м его признали аварийным.
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