 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Ростове-на-Дону после обрушения стены многоэтажки ввели режим ЧС

Голубев заявил о введении режима ЧС в Ростове-на-Дону после обрушения стены дома

В Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации после обрушения стены пятиэтажного жилого дома, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в телеграм-канале.

«Для организации всех необходимых работ на месте произошедшего с 00:00 28 января введен режим ЧС. Поручил оказать пострадавшим жителям всю положенную им по закону помощь. Вопрос будем держать на контроле», — написал Голубев.

Он уточнил, что всего в доме зарегистрировано 247 человек, после ЧП из дома были эвакуированы 95 жильцов, из них 26 человек находятся в пункте временного размещения, остальные — у родственников.

«Всем жильцам будет предложено жилье в маневренном фонде. Всего расселению из аварийного дома подлежат 155 семей», — добавил глава региона.

В Ростове-на-Дону после обрушения стены многоэтажки ввели режим ЧС
Video

27 января в пятиэтажном трехподъездном доме, расположенном по адресу ул. Нариманова, 72/3, произошло обрушение стены первого подъезда. Прокуратура начала проверку. «Интерфакс» узнал, что дом был построен в 1963 году, в 2020-м его признали аварийным.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Василий Голубев Ростовская область Ростов-на-Дону режим ЧС обрушение дома
Материалы по теме
В Ростове обрушилась стена пятиэтажного жилого дома
Общество
СК завел дело после обрушения фекальной станции в Оренбургской области
Общество
Крыша и стены склада Wildberries в Шушарах частично обрушились при пожаре
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 97,09 (+0,46) Инвестиции, 26 янв, 16:29 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 89,52 (+0,86) Инвестиции, 26 янв, 16:29
NASA нашло следы озер на Марсе Технологии и медиа, 03:04
В МИД заявили о сокращении населения Украины до 25 млн человек Политика, 02:59
На журналистку «Известий» напали на мероприятии блогера Тлиашиновой Общество, 02:40
США задумались над отставкой лидера Палестины и арабских миротворцах Политика, 02:04
В Ростове-на-Дону после обрушения стены многоэтажки ввели режим ЧС Общество, 01:51
СБУ провела обыски из-за кражи $40 млн на закупке снарядов для ВСУ Политика, 01:33
Экс-сотрудники ФБР предупредили о «мягком вторжении» мигрантов из России Политика, 01:08
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Главный тренер «Барселоны» объявил о планах уйти со своего поста Спорт, 00:56
Профсоюз пограничников США поддержал Техас в конфликте с Белым домом Политика, 00:41
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 00:19
В Казахстане задержали подозреваемого в двойном убийстве россиянина Общество, 27 янв, 23:51
Трамп обсудил «новую торговую войну» с Китаем Политика, 27 янв, 23:40
Армения назвала число пропавших без вести из-за конфликта в Карабахе Общество, 27 янв, 23:12
Войсковой части в Крыму передали часть Азовского моря для обороны страны Политика, 27 янв, 22:54