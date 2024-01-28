 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Путин пошутил о главе Минфина Силуанове словами «сейчас все испортите»

Путин пошутил о главе Минфина Силуанове словами «сейчас все испортите»
Антон Силуанов и Владимир Путин
Антон Силуанов и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин, передавая слово министру финансов Антону Силуанову, пошутил, что тот «сейчас все испортит». Фрагмент закрытой части совещания по развитию Санкт-Петербурга с шуткой президента опубликовал в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

«Да, про деньги, сейчас все испортите, давайте. Антон Германович, пожалуйста», — отреагировал Путин на вопрос министра, можно ли рассказать «про деньги».

Совещание по вопросам социально-экономического развития агломерации Санкт-Петербурга с участием Путина прошло 26 января. Президент принял в нем участие в режиме видеоконференции, находясь с визитом в городе.

Путин тогда отметил, что в Петербурге и Ленинградской области «расположены наши ключевые логистические узлы и морские порты, успешно работают крупнейшие научно-технологические и образовательные центры, производственные, индустриальные площадки». В этой связи «необходимо и дальше наращивать экономические возможности» города и области, заключил он.

Путин пошутил о просьбе «такого богатого» Грефа об ₽1 млрд на IT-школы
Политика
Герман Греф (справа) во время посещения Владимиром Путиным АНО &laquo;Школа 21&raquo; в здании ИНТЦ &laquo;Интеллектуальная электроника&nbsp;&mdash; Валдай&raquo;

На том же совещании министр экономического развития Максим Решетников и вице-премьер Марат Хуснуллин поспорили о строительстве в городе Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) и Кольцевой автомобильной дороги (КАД-2). Решетников сказал, что из-за множества проектов по строительству дорог появился скрытый дефицит в финансировании. Из-за этого оба проекта одновременно реализовать нельзя, счел он. Хуснуллин возразил Решетникову, заявив, что у «Афтодора» «абсолютно нормальное финансовое положение». Силуанов предложил решить вопрос финансирования с учетом того, что ШМСД — региональная дорога, а КАД-2 — федеральная. Если регион выделит «побольше ресурсов», можно построить обе дороги, отметил глава Минфина.

Путин не первый раз шутит про министра финансов Силуанова. В конце ноября 2023 года президент провел встречу с молодыми учеными. Отвечая на вопрос одной из участниц о возможности выделения государственного финансирования на проект «Менделеевская карта», он пошутил, что если Силуанову сказать «давай деньги», он «будет плакать» и говорить «денег нет».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Владимир Путин Антон Силуанов Минфин совещание Санкт-Петербург
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин пошутил о губернаторе Дегтяреве словами «следующий после Господа»
Политика
Путин пошутил про слезы Силуанова из-за просьбы о деньгах из бюджета
Экономика
Путин пошутил о просьбе «такого богатого» Грефа об ₽1 млрд на IT-школы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 97,09 (+0,46) Инвестиции, 26 янв, 16:29 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 89,52 (+0,86) Инвестиции, 26 янв, 16:29
Три страны заявили о разочаровании и вышли из ЭКОВАС Политика, 16:55
В музее объяснили демонтаж львов у Дворцового моста в Петербурге Общество, 16:54
Медведев назвал болезненным поражение в финале Australian Open Спорт, 16:46
Россиянин в Британии получил срок за грузовик с нелегальными мигрантами Общество, 16:39
Что умеют современные телевизоры и зачем они нужны РБК и Haier, 16:38
Даниил Медведев отыграл рекордное время за один турнир «Большого шлема» Спорт, 16:26
Путин пошутил о главе Минфина Силуанове словами «сейчас все испортите» Экономика, 16:05
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Стоит ли опасаться «мыльного пузыря» на рынке недвижимости Дубая Pro, 16:05
С пропиской в Москве, в окружении природы: где купить жилье РБК и ПИК, 15:46
Путин по видеосвязи открыл новый комплекс станции «Восток» в Антарктиде Технологии и медиа, 15:37
Медведев — Синнер. Онлайн финала Australian Open Спорт, 15:33
Даниил Медведев второй раз проиграл финал Australian Open, ведя 2:0 Спорт, 15:32
Чемпион России по боксу уехал на сборы через два дня после ранения в ногу Спорт, 15:25
Умер худрук театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков Общество, 15:20