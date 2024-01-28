Путин пошутил о главе Минфина Силуанове словами «сейчас все испортите»

Антон Силуанов и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин, передавая слово министру финансов Антону Силуанову, пошутил, что тот «сейчас все испортит». Фрагмент закрытой части совещания по развитию Санкт-Петербурга с шуткой президента опубликовал в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

«Да, про деньги, сейчас все испортите, давайте. Антон Германович, пожалуйста», — отреагировал Путин на вопрос министра, можно ли рассказать «про деньги».

Совещание по вопросам социально-экономического развития агломерации Санкт-Петербурга с участием Путина прошло 26 января. Президент принял в нем участие в режиме видеоконференции, находясь с визитом в городе.

Путин тогда отметил, что в Петербурге и Ленинградской области «расположены наши ключевые логистические узлы и морские порты, успешно работают крупнейшие научно-технологические и образовательные центры, производственные, индустриальные площадки». В этой связи «необходимо и дальше наращивать экономические возможности» города и области, заключил он.

На том же совещании министр экономического развития Максим Решетников и вице-премьер Марат Хуснуллин поспорили о строительстве в городе Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) и Кольцевой автомобильной дороги (КАД-2). Решетников сказал, что из-за множества проектов по строительству дорог появился скрытый дефицит в финансировании. Из-за этого оба проекта одновременно реализовать нельзя, счел он. Хуснуллин возразил Решетникову, заявив, что у «Афтодора» «абсолютно нормальное финансовое положение». Силуанов предложил решить вопрос финансирования с учетом того, что ШМСД — региональная дорога, а КАД-2 — федеральная. Если регион выделит «побольше ресурсов», можно построить обе дороги, отметил глава Минфина.

Путин не первый раз шутит про министра финансов Силуанова. В конце ноября 2023 года президент провел встречу с молодыми учеными. Отвечая на вопрос одной из участниц о возможности выделения государственного финансирования на проект «Менделеевская карта», он пошутил, что если Силуанову сказать «давай деньги», он «будет плакать» и говорить «денег нет».