Решетников и Хуснуллин поспорили на совещании с Путиным

Спор вызвал вопрос строительства Широтной магистрали и КАД-2. Члены правительства назвали разными приоритетные проекты, а также не согласились по вопросу долгов госкомпаний. Решение предложил глава Минфина

Video

Министр экономического развития Максим Решетников и вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании по вопросам социально-экономического развития агломерации Санкт-Петербурга с президентом Владимиром Путиным поспорили о строительстве в городе Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) и Кольцевой автомобильной дороги (КАД-2).

Решетников сказал, что начато много проектов по строительству дорог, и появился скрытый дефицит в финансировании. Он отметил, что дорожные проекты в приоритете, и поэтому деньги на него будут, но все же долги уже близки к «красным линиям».

«Надеяться на то, что мы все эти дыры закроем за счет того, что еще на ГК «Автодор» займем, так у нас там итак долг к EBITDA, если убрать бюджетную субсидию, — 44, а если бюджетную субсидию учесть, то 6 <...> Госкомпании достаточно сильно нагружены долгами и там ресурсов дальше брать на нее этот долг нет», — сказал глава Минэка.

Путин выразил мнение, что если проекты надо приоритезировать, то большим приоритетом является ШМСД, а не КАД-2, но «оптимально» реализовать оба.

Широтная магистраль скоростного движения должна пройти через Санкт-Петербург: от Западного скоростного диаметра (ЗСД, съезд на ул. Благодатная и Кубинская) до КАД севернее Кудрово со строительством нового моста через Неву. КАД-2 пройдет через область с юго-запада на восток и северо-запад: по проекту он будет начинаться в районе Ломоносова, далее идти между Пушкиным и Гатчиной через Всеволжск к Зеленогорску. EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) — это прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации. Чем выше этот показатель, тем лучше.

Хуснуллин возразил Решетникову. По его словам, КАД-2 будет эффективнее, поскольку жители региона активно переезжают в Ленинградскую область, что напоминает ситуацию в Москве в 2010-м, и нужно отдавать приоритет именно этому проекту, хотя ШМСД тоже даст развитие для города. Однако восток существующего КАД уже перегружен, добавил он, и эту проблему нужно решать.

«Я очень прошу Максима Геннадьевича не говорить таких вещей, не считается у госкомпаний долг к EBITDA <...> У нас сегодня абсолютно нормальное финансовое положение у «Автодор», любую проверку пусть присылают», — сказал Хуснуллин. Он добавил, что в бюджет на 2027-2028 год заложены средства в размере 170 млрд руб., если еще 30 млрд руб. будет не хватать, «мы готовы занять».

Глава Минфина Антон Силуанов предложил решить вопрос финансирования с учетом того, что ШМСД — региональная дорога, а КАД-2 — федеральная. Стоимость проектов (для магистрали — второй-четвертый этапы, для КАД в целом) примерно одинакова — 270 и 297 млрд руб. Но деньги в бюджете есть только на КАД-2 с 2027-го, указал Силуанов.

«Есть предложение: поскольку Широтная магистраль — это региональная дорога и там есть концессия: субъект-концендент, банк-концессионер. Регион — сильный, крепкий, все-таки столица северная и мне кажется, что можно было бы попросить регион побольше вложиться, не экономить, поскольку если мы посмотрим, то доля региона с концессионером — всего половина, всего 67 млрд руб. Регион мог бы побольше ресурсов тут выделить», — отметил он. Таким образом, резюмировал Силуанов, можно построить обе дороги.

Путин в заключение отметил, что компании не нужно перегружать, регион может «раскошелиться». Нужно принять взвешенное решение, которое принесет оптимальный эффект, подчеркнул глава государства.

Источник РБК из числа федеральных чиновников сообщил, что на закрытой части совещания Минэкономразвития предложило отложить проект КАД-2, поскольку есть негативный прогноз трафика на дороге. На него повлияло сокращение объемов грузопотока в порты Балтийского бассейна почти в два раза и практически полное прекращение автомобильного грузового и пассажирского сообщения с Эстонией и Финляндией на фоне ограничений в области грузоперевозок со стороны ЕС. Министерство предложило поддержать реализацию Широтной магистрали. Для проекта понадобится оптимизация затрат. «В городах такие проекты реализуются за счет средств бюджета региона. Здесь дополнительным источником могут стать средства, заложенные в бюджет на КАД-2. В текущей ситуации снижения транзитного автомобильного трафика он становится менее приоритетным», — пояснил позицию Минэка источник. Позиция Марата Хуснуллина — что нужно реализовывать оба проекта.

Финальное решение о способах финансирования должно быть проработано министерствами в течение двух недель, уточнил по итогам совещания федеральный чиновник.