Путин пошутил про слезы Силуанова из-за просьбы о деньгах из бюджета

На встрече с молодыми учеными, отвечая на вопрос одной из участниц о возможности финансирования проекта, Путин сказал, что если просить у Силуанова денег, тот будет «плакать» и говорить, что «денег нет»

Фото: сайт президента России

Если попросить министра финансов Антона Силуанова о выделении средств, то он будет плакать, сказал Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Сочи. Стенограмма размещена на сайте Кремля.

В ходе встречи Анна Шапиева, председатель совета молодых ученых и студентов из Забайкальского государственного университета, рассказала о проекте «Менделеевская карта», которая позволяет школьникам, студентам, аспирантам получать бонусы и скидки (например, в транспорте, кафе, книжных магазинах, технопарках и т. д.). Его поддерживают частные компании, Шапиева предложила, чтобы к этому присоединились и государственные структуры.

Путин сказал, что вопрос о том, возможна ли поддержка инициативы со стороны федерального бюджета, должно проработать правительство. По его словам, в бюджет на ближайшее время уже трудно внести правки, так как он почти принят. Но идею в целом глава государства поддержал.

«Механизм простой — деньги на стол. Надо Силуанову сказать: «Давай деньги». Он сейчас будет плакать: «Денег нет». Но не важно», — пошутил Путин.

Шапиева в ответ сказала, что «на молодых ученых [деньги] надо найти». «Так и передам», — сказал Путин и добавил, что, наверное, это не будет «уж так дорого» стоить.

Путин 27 ноября подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов. Согласно нему, власти запланировали доходы бюджета в будущем году в объеме 35 трлн руб., расходы — на уровне 36,6 трлн руб. Дефицит составит 1,59 трлн руб., или 0,9% ВВП. В 2025 году доходы, как ожидается, составят 33,5 трлн руб., в 2026 году — 34,1 трлн руб., расходы — 34,4 трлн и 35,6 трлн руб. соответственно.